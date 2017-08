Augustibluus tuleb suurem kui kunagi varem

Enriika Vunk



Augustibluus 2016. Foto: Arvo Tarmula

Tänavu astuvad Augustibluusil üles kaks USA tippartisti Duke Robillard ja Eric Gales, keda on bluusifestivalile korraldaja sõnul üritatud tuua juba kümme aastat. Eelmüük on 24-aastat toimunud festivali suurim ja oodata on üle 13 tuhande inimese.

„Nad on tippude tipud, kelle kontserditel käivad ka superstaarid ise,” ütles korraldaja Indrek Ditmann. „Robillardi mängis omal ajal palju ka muusikakanal MTV ja Galesi peetakse parimaks kitarristiks maailmas,” lisas ta.

Kui Augustibluusi festival toimub tänavu 24ndat korda, siis kümme aastat sellest sooviti tänavuseid peaesinejaid Haapsallu tuua. „Asi pole selles, et nad ei tahtnud, vaid puhtalt logistikas – suvel on mitmeid festivale käimas ja kultuurikavad pole lihtsalt klappinud, tänavu aga läks õnneks!” rõõmustas Ditmann. Ka staaride nõudmistes pole midagi eriskummalist. „Bluusiinimesed on kahe jalaga maa peal, midagi illegaalset ega ekstravagantset nad ei soovi,” lisas ta. Enamik bluusiartiste ööbivad Haapsalus, suurimad nimed hotellis Fra Mare.

Augustibluusile sobib Ditmanni sõnul tulla ka neil, kes pole suur bluusisõber, kuid muusikasõber küll, esinejaid on väga mitmekülgsed. „Näiteks neil, kes tahavad lahedat muusikat kuulata ja bluusist veidi puhata, on oodatud Haapsalu kuursaali ööpeole, kus musitseerivad Jarek Kasar ja Jaan Pehk,” kutsus Ditmann. Pealava õhtujuht festivali mõlemal päeval on Jan Uuspõld, kuursaalis korraldab viktoriini Emil Rutiku.

Nii nagu igal aastal, on ka tänavu kokku pandud eriprojekt, milleks on Tanel Padari Blues Band bluusifestivali jaoks loodud erikavaga. Kindlasti on mõnus kuulata ka isa-poja Ivo ja Robert Linna etteastet, noort ja andekat naismuusikut Lepatriinu, külastada festivali ööklubi kultuurikeskuses. Neljandat korda kavas ka näitlejate-bluusitegijate ühisüritus, kus näitlejad loevad bluusi saatel luuletusi.

Kuulama tasub tulla ka Venemaal resideeruvad USA muusikut Nathan James. „Tegu on kõvade vene bluusitegijatega, kelle taustabändiks on Venemaal olnud suured staarid!” avaldas Ditmann. Laupäeva lõunal toimub kultuurimajas ka Nathan Jamesi töötuba, kuhu on kõik soovijad oodatud oma pilliga näpunäiteid saama. „See on vahetu planeerimata koostegemine ja saab seetõttu eriti huvitav olema.”

Kõik kontserdid ja töötoad on festivalipassi käepaelaga tasuta, kuid soovi korral saab igale poole osta ka üksikpääsmeid. „Ilma käepaelata saab tasuta head muusikat kuulama tulla kohvikulavadele-terrassidele või Selveri lavale,” lisas Ditmann.

Selveri laval saab kuulda Augustibluusi programmi juht Raul Ukareda 16-aastast poega Carlost, kes on oma sõbraga muusikat mänginud juba üle kümne aasta.