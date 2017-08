Augustibluus: Nathan James ja hüppavad kassid Venemaalt

Lemmi Kann

Nathan James tuuritas koos The Jumping Catsiga selle aasta märtsis Moskvas ja Peterburis. Foto: Anton Vorozheev/The Jumping Cats

Reedel algava Augustibluusi üheks omapärasemaks esinejaks on kindlasti USA muusik Nathan James, ja mitte sugugi ainult seepärast, et ta kasutab kitarri asemel pesulauda.

Nathan Jamesi teatakse muusikamaailmas kui meest, kes ei järgi kunagi reegleid. Ja samas on Ameerika blues rock bändi Fabulous Thunderbirds laulja Kim Wilson öelnud, et Nathan James on üks väheseid mehi maailmas, kes mängib traditsioonilist muusikat õigesti.

Üks on kindel – James teeb seda nii, et teda on võimatu unustada ka neil, kes bluusiga sina peal polegi. Sest kuidas saab unustada meest, kes mängib kitarri asemel vanal käsitsi valmistatud pesulaual!

20 aasta pikkuse muusikukarjääriga bluusimees on oma valdkonnas väga respekteeritud artist, kelle muusika on kõlanud kontsertidel ja festivalidel Euroopas, Aasias ja Ameerika Ühendriikides.

Ta on koostööd teinud ka paljude tuntud artistidega nagu: Kim Wilson, Pinetop Perkins, Billy Boy Arnold, Lazy Lester, Johnny Dyer, Rick Holmstrom, Janiva Magness, Mark Hummel ja Gary Primich.

2007. aastal osales Nathan James Memphises toimuval rahvusvahelisel bluusikonkursil koos Ben Hernandezega. Nad saavutasid esimese koha.

Haapsalus näeb ja kuuleb teda reede õhtul Augustibluusi pealaval piiskopilinnuses ja ta tuleb lavale koos Moskvast pärit ansambliga The Jumping Cats.

“Kasside” kitarrist Vladimir Rusinov selgitas, et bändi tegemise kõrvalt toob ta Venemaale esinema kuulsaid Ameerika ja Euroopa muusikuid ning on tuuril nende taustabändiks. Nii on mängitud koos John Nemethi, Bob Margolini, Kirk Fletcheri, JW Jonesi, Joakim Tinderholti ja paljude teistega. „Bob Margoliniga tuuritasime just eelmisel nädalal juba teist korda,“ märkis Rusinov.

Nathan Jamesiga tehti Moskvas ja Peterburis kontserttuur märtsis.

„Ma siis mainisin Raulile (Raul Ukareda, Augustibluusi programmijuht – toim.), et ehk saab midagi ka Augustibluusi ajaks korraldada. Raul rõõmustas, et väga tore ja näe, õnnestuski!“ jutustas Rusinov.

Rusinov ja The Jumping Cats pole Augustibluusil uustulnukad. Nende esimene ülesastumine Haapsalus toimus 2011. aastal ja sellest ajast saadik on festivalikorraldajatega ka kontakti hoitud.

„Mul jäid sellest esimesest korrast võrratud mälestused ja tegelikult ma olen vahepeal mitu korda Haapsalus käinud, lihtsalt niisama Augustibluusi nautimas ja pildistamas,“ rääkis ta.

The Jumping Catsil on vanust juba omajagu – 13 aastat, ja selle aja jooksul on püütud ikka bluusi teha. Rusinov lisas aga muheledes, et eks on igasuguseid asju ette tulnud. Igal juhul on „Kassid“ vanad festivalihundid, kes lisaks suurele ja laiale Venemaale ning Euroopale on jõudnud esinema ka Nepaali.

2013. aastal andis band välja oma esimese ametliku CD “On The Roof”, mis mängiti sisse Norras Snaxville Studios. Sellel tegi kaasa Ameerika bluusi- ja soulimuusik John Nemeth, kes lisaks sellele, et teda on nimetatud erakordseks vokalistiks ja laulukirjutajaks, on ka Ameerika üks kuulsamaid suupillimängijaid. Just suupilli ka “Kasside” plaadil mängibki.

Nii Nathan James kui ka The Jumping Cats on juba Tallinnas ning annavad täna õhtul Augustibluusi soojenduskontserdi klubis Chicago 1933.

“Minu jaoks on Nathan James üks kõige huvitavamaid kaasaegseid muusikuid maailmas. Ühelt poolt on ta üdini traditsiooniline, teisalt aga täiesti ebastandartne. Ta on väga huvitav ja intelligentne inimene väga hea maitse ja suurepäraste ideedega,” rääkis Rusinov ja lisas, et ta pole arvamusega üksi – täpselt sama moodi arvavad paljud.

“Nathan ei pruugi olla just kõige kuulsam artist, aga kindlasti kõige huvitavam ja tema kontsertile tasub tulla,” lisas Rusinov.

Oodata võib kombineeritud elemente 1920-ndate akustilisest bluusist, kantrist, 1950-ndate “uptown” bluusist ja 1960-ndate hingestatud R&B-st.

Rick Holmstrom on Nathan Jamesi kohta öelnud järgmist: “Tänapäeval ei mängi mitte keegi erinevaid stiile nii hästi, olgu selleks old time country blues, low down Memphis, Chicago blues, uptown string bending blues.”

Nathan James (USA) & The Jumping Cats (RUS)

reedel kell 20.00 Augustubluusi pealaval Haapsalu piiskopilinnuses