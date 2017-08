Augustibluus: Dany Franchi – Itaalia bluusivend

Lemmi Kann

Dany Franchi. Foto: Augustibluus/promofoto

Seekordse Augustbluusi üks peaesinejatest on Itaalia uue põlvkonna üks andekamaid kitarrimängijaid ja lauljaid Dany Franchi, kes vaatamata oma noorele eale on juba pälvinud oma esimese bluusiauhinna, andnud välja kaks plaati ja saanud muusikakriitikutelt ohtralt kiidusõnu.

Haapsalus ollakse muidugi harjunud, et Itaaliast saabub meile hoopis teistsugust muusikat – alles juunikuus esines maailmakuulus Al Bano ja aasta teda veel kuulsam lembelaulik Toto Qutugno. Bluus ei ole kohe kindlasti see sõna, mida alateadvus esimese hooga Itaaliaga paari paneks.

27aastane Dany Franchi puhkes selle viite peale lõbustatult naerma ja tunnistas, et ta ise traditsioonilise Itaalia popmuusika kõige suurem fänn ei ole.

„Ma kasvasin üles Genovas ja see on linn, kus 1970ndatel oli päris palju häid bluusimuusikuid. Nad olidki professionaalsed muusikud ja rändasid mööda maailma ringi. Ma olin juba väga noorena neist vaimustatud ja lihtsalt armusin seda sorti muusikasse ära,“ rääkis Franchi oma bluusiarmastuse tagamaadest.

Franchi otsustas juba varakult, et temast peab saama professionaalne muusik. Niisiis astus ta prestiižikasse Milaano muusikakooli, kus ta tegi lähemat tutvust ka teiste muusikastiilidega.

Juba 2011. aastal sai ta Itaalia noorte bluusiauhinna ja aasta hiljem ilmus tema esimene sooloalbum „Free Feeling“, millel tegi kaasa rahvusvaheliselt tunnustatud kitarrist Sean Carney Ohiost.

Kolm aastat hiljem maandus Franchi bluusi kodumaal, USA idarannikul, andis seal pinutäie kontserte ja lindistas Ohios oma uue albumi „I Believe“, mille produtsendiks oli Franchi eelmisel albumil kitarri mänginud Sean Carney.

Eelmisel aastal kutsuti Franchi esinema maailma ühele suuremale kitarrifestivalile – Dallas International Guitar Festivalile, kus ta mängis ühel laval selliste suurte nimedega nagu Robben Ford, Eric Gales, Sonny Landreth, Johnny Hiland, Samantha Fish ja paljud teised.

„Mul on olnud au olla kutsutud USAsse mängima nüüd juba mitmel korral, mind tutvustati ka mitmele sealsele produtsendile ja uus album, mis peaks selle aasta teises välja tulema, on salvestatud Austinis, Texases,“ rääkis Franchi.

Uue plaadi produtsendiks on Texase legendaarne bluuskitarrist Anson Funderburgh.

Itaalias on Franchi sõnul küll päris palju häid bluusimuusikuid, kahjuks aga vähe kohti, kus bluusi mängida, sestap sõidetakse palju ringi.

Dany Franchil on käsil tihe suvi, sest Augustibluus pole sugugi ainuke festival, kus ta üles astub. Aastate jooksul on tuuritades ära käinud pea igas Euroopa nurgas, jagades lava paljude kuulsustega nagu Popa Chubby, Kirk Fletcher, Sonny Rhodes, Otis Grand, Michael Burks, Jonn Del Toro Richardson ja muidugi juba mainitud Sean Carney.

Nii kaugele põhja nagu Eesti ja Haapsalu pole ta varem jõudnud.

Homme õhtul esineb Dany Franchi Augustibluusi pealaval.

"Ma olen traditsioonilise bluusi suur austaja, nagu Chicago bluus (nn linnabluus – toim.), aga mulle meeldib bluusi ka teiste stiilidega segada. Ehk siis traditsiooniline bluus moodsas kuues,“ seletas Franchi.

Kes soovib, saab YouTube'i abil end enne kontserti soojenduse juba ära teha.

Itaallane ütles, et ootab homset juba pikisilmi ja mõnusa ootusärevusega.

„Augustibluusil astub üles nii palju häid muusikuid, nende seas ka Duke Robillard, kes on üks minu lemmikmuusikutest. Mul on olnud õnn temaga mitmel korral kohtuda ja eelmisel aastal Dallase kitarrifestivalil me ka mängisime koos. Ma väga ootan taaskohtumist temaga! Ja muidugi Eesti publikuga!“ ütles Franchi

Dany Franchi Band

19.00 reedel piiskopilinnuse pealaval

Duke Robillard

22.15 reedel piiskopilinnuse pealaval

Duke Robillard

Duke Robillard on USA päritolu bluusimuusik, kes asutas aastal 1967 koos pianisti Al Copley’ga bändi Roomful of Blues.

Ta on mänginud ka ansamblis The Fabulous Thunderbirds, mille koosseisus esines 2008. aastal Tallinnas Rock Summeril.

Robillard on andnud kontserte maailma erinevates paikades koos Bob Dylaniga ja salvestanud koos paljude artistidega nagu Jimmy Witherspoon, Pinetop Perkins, Tom Waits jt.

Ta on salvestanud suurepärase kitarriduettide albumi koos jazzilegendi Herb Ellis’iga ja teise jazzisaksofoni virtuoosi Scott Hamiltoniga.

Duke on kitarrist, bändiliider, muusikakirjutaja, laulja, produtsent ning bluusimaailma legend.

The Blues Music Awards on Duke Robillardi nimetanud parimaks bluusikitarristiks neli korda järjest aastatel 2000-2004. See teeb temast teise selle autasuga enim tunnustatud kitarristi maailmas.

Viimase kümnendi jooksul on Duke saanud teisigi auhindu: aastatel 2001, 2002, 2003 võitis Robillard Canadian Maple Blues’i auhinna kui “parim rahvusvaheline bluusiartist”.

2004. aastal hinnati teda Blues Foundation’i tiitliga “aasta produtsent”.

French Blues Association’i auhind “aasta album” 2002. aastal ning “aasta kitarrist” aastatel 1999 ja 2002.

2007. aastal nomineeriti Duke Robillard ka Grammy auhinnale plaadiga “Guitar Groove-a-rama”.

Lisaks austati teda prestiižika Rhode Island Pell’i auhinnaga “tipptase kunstides”.

Duke esineb keskmiselt 250 päeval aastas tõestades sellega õhtust õhtusse, et tema andekus toob rahva teda kuulama, seda hindama ja selle järgi tantsima. Duke Robillard on kunstnik oma elu tipus.

New York Times on tema kohta kirjutanud: “Robillard on vapustava jõu ja originaalsusega muusik.”