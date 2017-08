Linnagaleriis avab täna näituse Raul Keller

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Raul Keller. Foto kunstiülikooli kodulehekülg

Täna kell 16 avab Haapsalu linnagaleriis näituse „ravi“ omanäoline Tallinna kunstnik Raul Keller, kes tunamullu sai Kultuurkapitali aastapreemia. Õigupoolest muutub galerii sanatooriumiks, sest Keller on sinna üles seadnud lamamistoolid, milles võivad näitusekülastajad vabalt puhata ja kuulata helisid.

Tallinna ülikooli uue meedia õppetooli juhataja ja professor Raul Kelleri (sünd 1973) loomingut võib kirjeldada kui installatiivset helikunsti. „Ravi“ on loodud justnimelt Haapsalu galerii jaoks. „Pakutakse pimedust, üksindust, raadiot, lamamistoole ja madaltehnoloogilisi võnkegeneraatoreid. Külastajatel palutakse varuda aega ja lubada endale galeriiruumis viibimist. Aeg on ravi,“ lubab kunstnik.

Keller on alates 1990ndate lõpust tegelenud mitmesuguste kaasaegse ja traditsioonilise kunsti praktikatega, keskendudes kohaspetsiifilisele heliinstallatsioonile, performance'le, improvisatsioonile, DIY-kultuurile, tekstile, video- ja radiofoonilisele kunstile. Raadiokunsti kontsertetendusi on ta andnud koos LokaalRaadioga (Katrin Essenson, Hello Upan). Ta on eksperimentaalse elektroonilise muusika grupi Eesti Elekter liige ja esinenud angloameerika artistina Paul Cole, esitades burleskset americana-rokki. Kuulub ühendusse MKDK. Osaleb kunstirühmituses MIMproject. Koos Katrin Essensoniga on Keller asutanud raadiokunstifestivali "Radiaator".

Tema töid on tellitud Suurbritanniasse, Prantsusmaale, Saksamaale, Hollandisse, Poolasse, Islandile, Brasiiliasse, Venemaale ja Balti riikidesse, samuti on need Eesti Kaasagse Kunsti Muuseumi, Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi ja erakogudes.