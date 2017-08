Kaks Läänemaa poissi on Eesti kergejõustikukoondises (1)

Jaanus Getreu

Eelseisval nädalavahetusel, 5.–6. augustil toimub Lätis, Valmieras Balti U18 maavõistlus kergejõustikus. U18 on vanus, kus võistlevad 16–17aastased noored sportlased.

Eesti noorte kergejõustikukoondisse kuuluvad ka kaks Läänemaa kergejõustiklast – Haapsalu Kergejõustikuklubi sportlane, viimased aastad Tallinnas Ants Kiisa käe all harjutav Kevin Sakson ja Läänemaa Kergejõustikuklubi esindaja, Lihula Gümnaasiumi mitmekülgne spordipoiss Martin Teppan.

Kevin Sakson esindab Eestit kuulitõukes ja kettaheites, Martin Teppan asub jooksurajale 800 meetri jooksus.

Nii eelmine, kui käesolev hooaeg on näidanud, et Kevin Sakson on kuulitõukes ja kettaheites U18 vanuseastme absoluutne Eesti esinumber. Selle aasta Eesti meistrivõistlustel võitis ta kindlalt nii kuulitõuke, kui kettaheite ja napsas kuldmedali ka kõrgushüppes. Oma isikliku rekordi viis ta 5 kg kuuliga Balti heitealade maavõistlusel 18.04 meetri kaugusele. Kettaheites on aga isklik mark 1,5 kg heitevahendiga juba nii hea kui 54.40.

Kevin Saksonile on see kolmandaks Balti maavõistluseks sellel aastal. Talvisel maavõistlusel võitis ta kuulitõukes hõbeda, heitealade maavõistluselt tuli kuulitõukes kuld. Mida toob Valmiera võistlus, saame näha nädalavahetusel. Kuulitõuge on kavas esimesel päeval kell 15.20, kettaheide aga teisel päeval kell 11.50.

Lihula gümnaasiumi kergejõustiklane Martin Teppan kuulub 800 meetri jooksus Eesti noortekoondisse juba kolmandat suve järjest. Käesoleval talvel jäi ta koondisest napilt välja. Kuid suvel Rakveres, Eesti noorte meistrivõistlustel võidetud pronksmedaliga taastas ta jälle koha koondises.

Viimasel aastal on Teppani treeningud veidi muutunud ja võistlustel tehtavad alad samuti. Tema põhialaks on endiselt 800 meetri jooks. Samas on mitmel võistlusel joostud 100 m ja lisaks veel 400 m jooksu, kus ta on oma isikliku rekordi viinud sellel aastal 53,23-ni. Läbi nende alade on otsitud tema põhidistantsi lõpukiirenduse parandmist.

Martin Teppani 800 meetri isiklik rekord pärineb just eelmise aasta Balti maavõistluselt, kus ta jooksis 2.02.75. Kas rekordiparandus tuleb ka sellel aastal just sellel võistlusel, saame näha 6. augustil kell 13.30.



Martin teppan Eesti meistrivõistlustel võidetud 800 m pronksiga.



Kevin Sakson Eesti meistrivõistlustelt võidetud kuuli, ketta ja kõrgushüppe kuldmedalitega.