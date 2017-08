Tasuta kanalite kadumine tõi pikad järjekorrad

Kaie Ilves

Starmani tehnikul Ahti Einmannil on käed tööd täis. Arvo Tarmula

Kanal 2 ja TV3 vabalevist lahkumine sunnib televaatajaid tasulisi televisoonilepinguid sõlmima. Läänemaal on Starmaniga liitunud 400 vabalevi vaatajat.

Eesti Meedia programmidirektori Hanno Tombergi sõnul lõpetab Kanal 2 saadete edastamise 1. augusti hommikul. „Kellaajast on veel vara rääkida,” ütles Tomberg.

1. augustist lahkuvad vabalevist Kanal 2 ja TV3 – kaks telekanalit, mida seni on näinud tasuta. Edaspidi tuleb nende kanalite vaatamise eest maksta. Haapsalu Telia müügikonsultandi Taavi Kobli sõnul on viimase kuu aja jooksul olnud väga suur huvi selle vastu, kuidas edaspidi TV3 ja Kanal 2 pilti näha. „Iga kolmas inimene on seda küsinud, nii kümmekond inimest päevas ühe teenindaja kohta. Viimastel päevadel on juba vähem, sest need, kes on tahtnud, on omale sobiva lepingu juba sõlminud,” ütles Kobli.

Starmani lepinguid saab sõlmida Haapsalus Euronicsi poes. Reede ennelõunal seal suurt tungi ei olnud. Poes ringi uudistanud Helin Mugamäe Pärnumaalt Tori kandist on seni vaadanud küll vabalevikanaleid, aga see teda poodi ei toonud. Mugamäe ütles, et pole veel selle peale mõelnud, kas ja kelle tasulist telepilti hakata vaatama. „Osa kanaleid jääb ju nagunii vabalevisse alles ja üldse olen rohkem Vikerraadio kuulaja. Kui mõnda filmi õhtuti vaatangi, siis hiljemalt teise reklaamipausi ajal jään magama,” ütles Mugamäe.

Euronicsi juhataja Erika Moumets ütles, et pärast juulikuist uudist TV3 ja Kanal 2 vabalevist lahkumise kohta müüsid nad kuus-seitse ZoomTV kaarti päevas. „Vahel ka kümmekond,” ütles Moumets. Vahepeal said kaardid poes otsa ja eile sai üle kahe nädala jälle neid osta. „Täna oleme juba ühe müünud,” ütles Moumets eile ennelõunal.

ZoomTV on Starmanis kõige odavam võimalus jääda endiselt TV3 ja Kanal2 vaatajaks. 6 euro ja 99 sendi eest kuus näeb 18 telekanalit. Moumetsa sõnul tulevad ZoomTV lepingut sõlmima just maainimesed. „Linnas on võimalusi ja valikut rohkem,” märkis Moumets.

Teliaga lepingu sõlmimine eeldab interneti olemasolu. „Kui maal kaabel ei levi, on vaja ka internetivõrk võtta, kokku hakkab see maksma 22 eurot kuus. See tekitab inimestes kõhklusi,” ütles Taavi Kabli. Kui internet on juba olemas, on Telias kõige odavam võimalus TV3 ja Kanal 2 vaatajaks jääda 12 eurot ja 33 senti kuus. Selle eest saab klient näha 26 telekanalit.

Tehnikut tuleb kaua oodata

Hinnanguliselt on vabalevivaatajaid Eestis kümme protsenti (65 000 peret). Elisa ja Starmani juhatuse liige Andrus Hiiepuu ütles, et Starmaniga liitumise soovi on esitanud 12 500 inimest, neist 400 inimest Läänemaal. Liitumine algas jaanipäeva paiku, kui tuli teade, et telekanalid lahkuvad. „Augustis see kindlasti jätkub, sest osa märkab tõenäoliselt alles siis, et ei näe enam Kanal 2 ja TV3,” ütles Hiiepuu. Et liitujaid on palju, võib tehnikute ooteaeg olla Hiiepuu sõnul mitu nädalat.

Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton ütles Lääne Elule, et seoses TV3 ja Kanal 2 lahkumisega vabalevist on Telia poole pöördunud tuhanded inimesed, mis samuti on tehnikute ooteaja pikaks venitanud. „Avalduste arv meie teenusega liitumiseks on tavapärasega võrreldes mitmekordistunud. Umbes poole sooviavaldustest oleme suutnud täita,” ütles Anton.

Anton ütles, et nooremad inimesed võiksid vanemaid pereliikmeid ja sugulasi vajadusel ise aidata. „Telia seadmete ja ühenduste teleriga ühendamine pole keeruline ja alati polegi tehniku abi vaja,” ütles Anton.

Tombergi sõnul on suurem osa nende vaatajaid omale vahendusfirma juba leidnud, et ka edaspidi Kanal 2 näha. „Muidugi arvestame ka sellega, et osa vaatajaid jääb vabalevisse,” ütles Tomberg.

Viimastel nädalatel on Kanal 2 poole pöördunute hulk Tombergi sõnul olnud siiski väga suur, umbes 20 000 inimest,” ütles Tomberg.

Vabalevist lahkumise põhjuseks ütles Tomberg soovi levikulude pealt kokku hoida ja toota selle arvel rohkem oma saateid. Sama ütles TV3 turundusspetsialist Kadi Poll. „Üleminek võib inimestele olla keeruline ja harjumatu, kuid lõppkokkuvõttes võidavad kõik. Kui inimene sõlmib telekommunikatsioonifirmaga lepingu, siis saab ta peale seniste nelja-viie vabalevikanali kaasa veel 10–15 uut. Meie omakorda saame vabalevile kulutatud raha suunata omasaadete tootmisesse,” ütles Poll.

Mida peaks teadma vabalevist lahkumise kohta

Mis on vabalevi?

Vabalevi tähendab seda, et teleprogrammi edastatakse õhu kaudu nii, et selle vastuvõtmiseks on vaja ainult telerit ja antenni.

Keda see puudutab?

Eesti ringhäälingute liidu juhi Toomas Vara sõnul puudutab vabalevist lahkumine kümmet protsenti vaatajaskonnast.

Kust Kanal 2 ja TV3 edasi näeb?

Tuleb sõlmida leping Starmani, Viasati, Teliaga või STVga. Veel üks võimalus on saateid vaadata kanalite kodulehtedelt. TV3 puhul on selleks TV3Play ja Kanal 2 puhul Veebitv.

Mis jääb vabalevisse?

Vabalevis saab endiselt vaadata ETV, ETV2, ETV+, TallinnaTV ning France 24 kanaleid.

Allikas: geenius.ee