Jaan Tätte näidend „Latern” heidab valgust ka Haapsalus ja Vormsis

Toimetanud Urmas Lauri

Augusti keskpaigas saavad Läänemaa teatrihuvilised Haapsalus ja Vormsis osa Jaan Tätte näidendist "Latern".

Tänavu 16. juulil aastal esietendus Jaan Tätte näidend „Latern” Eva Kalbuse lavastusena Prangli saare sadamakuuris Noor Kaardivägi. Lavastus, milles mängivad Andrus Eelmäe ja Merle Talvik koos Tallinna 32. Keskkooli teatriõppe vilistlaste Ingrid Noodla ja Miika Pihlakuga ning teatriõpilase Germo Toonikusega, toimub Haapsalus, Vormsil ja Pranglil augustikuus.

„Jaan Tätte lugudes on lihtsus ja siiras tõeotsimistung. Samas pole ta üleolevalt akadeemiline ja targutav,” räägib „Laterna” lavastaja Eva Kalbus. „Tätte veenab ikka ja jälle, et maailm on meile tõeline kingitus ning rumal oleks elu mitte nautida ning elus olemise üle mitte rõõmu tunda. Mis peaasi – ta mõtted on vürtsitatud hea maalähedase huumoriga. See oli ka põhjus, miks ma otsustasin Jaan Tätte näidendit lavastada.”

„Minul ja Merle Talvikul on olnud meeldiv võimalus osaleda Tallinna 32. Keskkooli teatriõppe ühe õpilase ja kahe vilistlasega Jaan Tätte näidendis "Latern". Noored on andekad, tublid ja võimekad ning täis energiat,” jagab oma muljeid lavastuses osalev näitleja Andrus Eelmäe. „Lavastaja Eva Kalbust usaldame me kõik väga. Ta on suunav, toetav ning tal on alati uusi ideid, samas ka täpne ja nõudlik. Meie kõigi koostöö on minu arvates sujunud hästi.”

Jaan Tätte on „Laterna” žanriks määratlenud rahvalik jant. Lavastaja lisab, et tegu on ühe kauni looga ootusest, kus ootamine kui protsess pakub tõelist kärtsu ja mürtsu. Seal võib mõelda: „Küll see issanda loomaaed on kirju!”. Ootamises on midagi ilusat, kus oled väliselt justkui paigal, aga seesmiselt pürgid edasi. Põnev ongi just see, mis ootamise ajal toimub inimese sees. Mingil hetkel, kui see miski kohal on, siis on rõõm väga suur, teisel momendil hakkad taas ootamist igatsema. Godot`d oleme 20. sajandist oodanud, võime ka edasi oodata.

Lugu on tütarlapsest Löörist, kes elab väikesel saarel ning süütab õhtuti mere ääres laterna, lootuses leida tõeline armastus. Hoolimata papa abist otsingutel mööda rannikut ja mamma tarkuseteradest tundub siiski, et armastus jääb tulemata. Ühel õhtul toob papa koju tünni, mille seest kostab kopsimist… Sellest kopsimisest hargnevad edasised sündmused.

Lavastuse eesmärk on tuua kvaliteetne eesti dramaturgia heade tegijate abil eesti inimestele Pranglist Võrumaani.

Näidendi autor on Jaan Tätte, lavastaja Eva Kalbus, kunstnikud Kaia Tungal, Kamilla Kase, muusikalised kujundajad Indrek Kalbus, Eva Kalbus, liikumised Miika Pihlak, Germo Toonikus, Eva Kalbus. Mängivad Ingrid Noodla, Andrus Eelmäe, Merle Talvik, Germo Toonikus ja Miika Pihlak.

"Latern" Läänemaal