Ilmateenistus hoiatab tugeva vihmasaju ja äikese eest

Vihmasadu. Foto: Urmas Lauri

Eesolevatel päevadel on oodata vihmasadu ning äikesetormi üle terve Eesti. Tugevat sadu on oodata saartel, Loode-Eestis ja Kagu-Eestis, kus suurema tõenäosusega on ka äike tugevam ning kus sajab maha ka kõige suurem hulk sademeid.

Kolmapäeva (2. augusti) öösel jõuavad uue läheneva madalrõhkkonna vihmapilved saartele ja Eesti lõunaserva. Hommikuks laieneb sadu üle Eesti. Tuul pöördub kagusse ja muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on 13..18°C. Hommikuks jõuab madalrõhkkond Gotlandi lähistele ja päeval liigub üle Eesti ning toob rohket vihma, on äikest. Hommikupoolikul on sadu tugev Saare- ja Hiiumaal ning Lääne-ja Harjumaal, sajuhulk võib ulatuda 15-35 mm-ni. Keskpäevaks saab Eesti lääneservas tihedam vihm läbi. Pärastlõunal on tugevamaid sajuhooge ja äikest suurema tõenäosusega Pärnu-Narva joonest ida pool ja seal hõreneb sadu õhtu poole. Tuul pöördub kagust edelasse ja läände ning tugevneb puhanguti 16, õhtul Soome lahe idaosas 22 m/s. Õhutemperatuur on 18..23, idapoolsetes maakondades tõuseb 25°C ümbrusse, Kagu-Eestis pole välistatud paar-kolm kraadi enam.

Neljapäeva (3. augusti) öösel madalrõhkkond ühes vihmapilvedega eemaldub ja selle järel muutub taevas selgemaks. Puhub tugev lääne- ja loodetuul, puhanguid on 15, Soome lahel 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12..17°C. Päev tuleb suuremal osal sajuta, kuid mahasadanud vihmast niiske maapind võib anda lisatoidet pilvedele ja vihmahoog mõnes üksikus kohas on võimalik. Edela- ja läänetuul pisitasa nõrgeneb, Isemaal on veel puhanguid 13, Soome lahe ääres kuni 17 m/s, õhtul ilm rahuneb. Õhutemperatuur on 18..23°C.

Reedel (4. augustil) jõuab Norra rannikule uus aktiivsem madalrõhkkond ja selle lohk liigub ööks ühes sajupilvedega üle Läänemere. Saartelt algav vihmasadu levib kiiresti üle Eesti. Tuul pöördub lõunakaarde ja on esialgu sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 11..15°C. Päeval liigub madalrõhulohk edasi Soome. Ennelõunal sajab vihma ja on äikest, pärastlõunal sajud hõrenevad. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb, puhanguid on 15, rannikul 17 m/s. Õhutemperatuur on 19..23°C.

Laupäeval (5. augustil) venib madalrõhuvöönd Skandinaaviast üle Soome Karjalasse. Samal ajal ulatub lõuna poolt kõrgrõhuala Balti riikideni. Kahe rõhuala piirimail on meie ilm kohatiste vihmahoogude ja tugeva edelatuulega. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 19..21°C.

Pühapäeval (6. augustil) laieneb Skandinaaviast ja Soomest madalrõhkkonna mõjusfäär veidi lõuna poole ja selle servas püsib meil edelatuul tugevana. Kohati sajab hoovihma. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 19..23°C.

Esmaspäeval (7. augustil) madalrõhkkonna mõju väheneb. Öö on enamasti sajuta, päeval tekib pilverünki, millest kohati hoovihma sajab. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 12..16, päeval 17..20°C.