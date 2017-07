Täna sõlmiti Eesti esimese meretuulepargi rajamise koostöölepe

Toimetanud Urmas Lauri



Hiiumaa meretuulepargi võimalik asukoht. Kaart: Nelja Energia

Hiiu vald ja tuuleenergia tootja Nelja Energia allkirjastasid täna koostöölepingu Eesti esimese meretuulepargi rajamiseks ning Hiiu valla majandusliku ja kultuurilise arengu edendamiseks. Leping sai allkirjad tulevase meretuulepargi asukohas Apollo madaliku lähistel.

Nelja Energia juhatuse esimehe Martin Kruusi sõnul on tänane päev oluline verstapost Eesti esimese meretuulepargi saamisloos. “Nii Eesti kui Hiiumaa majandusel on siin palju võita ja äsja allkirjastatud koostööleping paneb selle võidu hiidlaste jaoks konkreetsetesse numbritesse ja tegevustesse,“ rääkis Kruus.

Hiiu valla vallavanem Reili Rand nimetas lepingut Hiiumaale vajalikuks ja kasulikuks. „On väga tänuväärne, et üks energiaettevõte näeb oma tavapärase äritegevuse juures ka vajadust ja võimalust kogukonda tagasi panustada. Pikalt kestnud läbirääkimised pole meie jaoks alati olnud kerged, kuid täna võin julgelt kinnitada, et oleme tegutsenud Hiiumaa heaks,“ lisas Rand.

Meretuulepargi arendus liigub Nelja Energia juhi sõnul planeeritud ajakavas. “Ühelt poolt valmistame projekti ette tehniliselt ja teisalt peame valitsuse abiga läbirääkimisi Euroopa Liidu liikmesriikidega, kelle 2020. aasta taastuvenergia eesmärke see meretuulepark saaks aidata täita,” selgitas ta.

Tuulepargi arendaja Nelja Energia soovib Hiiumaast põhja poole asuvasse piirkonda rajada avamere tuulepargi võimsusega 700 MW kuni 1100 MW ehk 100 kuni 160 tuulikut. Tuulikute kaugus rannast on vähemalt 12 km ning omavaheline kaugus on ca 1 km. Tuulikute nimivõimsus on 4-7 MW, masti kõrgus 100-105 m ja rootori diameeter 130-164 m.

Hiiu vald paikneb Hiiumaa põhja- ning lääneosas ning moodustati 2013. aasta oktoobris Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemisel. Rannajoone pikkus moodustab poole valla piirist. Vallas asub maakonnakeskus Kärdla linn, Kõrgessaare alevik ning 58 küla.

Nelja Energia on Põhjamaade ja Eesti kapitalil baseeruv Baltimaade suurim tuuleenergia tootja ja arendaja. Ettevõttel on kolmes Balti riigis tuuleparke koguvõimsusega 280 MW ning lisaks tuuleparkidele on ettevõttel Eestis ka kaks biogaasijaama. Nelja Energia bilansimaht on üle 400 miljoni euro. Värskeimad projektid on Leedu Šilutė 60 MW tuulepark maksumusega rohkem kui 100 miljonit eurot, koostootmisjaam ja pelletitehas Lätis koguinvesteeringuga 30 miljonit eurot ning Tooma tuulepargi 7,05 MW laiendus Eestis, mille investeering on 11,5 miljonit eurot.