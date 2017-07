Suvevolleturniiri võitsid Ana-Laura Kaasik ja Maanus Jõevee

Jaanus Getreu

Kaheksast etapist koosnev, kaks kuud kestev Coolbet Suvevolle 2017 on lõppenud. Suvevolle on võistlus, mida mängitakse korra nädalas, kus võistkonnad loositakse kohapeal eelmiste etappide tulemuste põhjal. Võistlus toimub 19 Eesti paigas. Taeblas seitsmendat aastat toimunud suvesarja viimase kaheksanda etapi parimad olid naistest Eveli Maripuu, Riina Suits, Kerda Ledis ja Mari Alvela. Meeskondadest saavutas esikoha võistkond, kus mängisid Lauri Loorits, Marko Õunas, Raivo Mägi, Rain Kaasik.

Selle aasta suvevolle võistlus oli läbi aegade Taeblas kõige osavõturohkem. Taebla etapi mängijaterohkust kiitis ka võrkpalliliidu projektijuht Laura Rogenbaum. „Taebla etapp on Eestis toimuvast 19 etapist üks kõige osavõturohkemaid. Väikestest kohtadest kindasti kõige suurema sportlaskonnaga. Korraldaja Enn Kerge on selle nimel väga suurt tööd teinud,” ütles Rogenbaum. Peakorraldaja Enn Kerge on ise samuti rahul. „Algusaastatel mängisime kahel väljakul, mängijaid 16. Nüüdseks on väljakuid kaks korda rohkem, mängijate arv on samuti teinud suurepärase tõusu,” ütles Kerge.

Naistest tuli sellel aastal Taebla suvevolle üldvõitjaks Ana-Laura Kaasik, kes kogus 122 võimalikust 94 punkti. Tervelt viiel etapil kuulus võitja ka võidukasse naiskonda. Teiseks tuli Heliko Nukki ja kolmandaks Eveli Maripuu. Kõik kolm tublit naist esindavad tavavõrkpallis Ridala naiskonda. Naistest mängis kaheksal suveõhtul suvevollet 30 võrkpallurit, neist 15 osales igal etapil.

Meeste kaksikvõidu võtsid Kullamaa mehed. Võitis Maanus Jõevee 92 punktiga, talle kaotas nelja punktiga Madis Jõgisalu. Kolmas oli Lauri Loorits. Võitja sai kolmelt etapilt maksimumpunktid ja osales ka kõigil kaheksal etapil. Mehi osales kokku sel aastal 48. Neist 13 mängis Taeblas igal etapil.

Perekondade parima tiitel läks perekond Jõeveele. Maanus võitis esikoha oma lastega, Mai-Roosi ja Marteniga. Parim noor oli Kristopher Aljaste.

Auhinnalaua katsid kultuurkapital, Nevi ja Nordic Lumber.

Fotod: Enn Kerge