Risti tanklaomanik tahab hamburgeriputka asemele ehitada kohviku (1)

Urmas Lauri

Risti tankla kohvik-pood. Foto: Arvo Tarmula

Ristil tanklat pidav AS Krooning kavatseb hamburgeriputka asemele ehitada kohviku. Lääne-Nigula vallavalitsus annab ettevõttele lähiajal ehitusloa.

„Ehitusloa taotlus on saabunud, kuid luba pole veel väljastatud, vallavalitsuse korraldust pole tehtud,“ ütles Lääne-Nigula vallavalitsuse ehitusnõunik Marje Hiiesalu. Maanteeamet on teeristis paikneva Lihula mnt 15 kinnistule kohviku eelprojekti koostamiseks nõusoleku juba andnud.



Hiiesalu sõnul pole Krooning konkreetset tähtaega, millal kohvik valmis saab, nimetanud. AS Krooningu juhatuse liige Tiivi Kass polnud nõus kohvikust täpsemalt rääkima.

AS Krooning tähistas juunis 25. aastapäeva. Firma osanikud on eraisikud Tiivi Kass ja Riho Rõuk ning 20 protsendiga kütusefirma Olerex.

Kokku on Krooningi tanklaid 14, neist kaks Läänemaal. Teenindusjaamad koos kauplusega on Krooningil ainult Linnamäel, Ristil, Kernus, Rakkes ja Põltsamaal.

Risti kohviku projekteerib arhitektuuribüroo Kolm Pluss Üks.