Bonnie Tyleri fänn kaotas lossiparki foto, mis võib talle väga kallis olla

Toimetanud Urmas Lauri

Reedel leidis Haapsalu rokipeo külastaja lossipargist foto, mis võib leidja hinnangul Bonny Tyleri fännile väga kallis olla.

Kilesse pakitud foto vedeles lossipargi sissekäiguteel, ütles Pimedate Ööde Filmifestivali välissuhete koordinaator ja programmi koostaja Dagmar Raudam.

Raudam tegi foto esi- ja tagaküljest telefoniga koopia. „Väga loodan, et lugejad tunnevad ära, kellega on tegu ning foto, mis on ilmselt omanikule väga väärtuslik, jõuab koju tagasi,“ kirjutas Raudam.

Kes oskab foto omaniku kohta infot jagada, võib saate e-kirja aadressil dagmar.raudam@poff.ee või helistada tel 5308 0143.

Reprod: Dagmar Raudam