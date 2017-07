Ärileht: miljonid digiallkirjastatud dokumendid tuleb üle tembeldada

Toimetas Lemmi Kann

Foto: RIA

Avaliku sektori asutustele on DDOC laiendiga digiallkirjastatud dokumentide ületembeldamine tasuta, ettevõtjad peaksid aga teenust ostma, kirjutab Ärileht.

Juuni lõpus tuli riigi infosüsteemi ametist (RIA) teade ID-kaardi tarkvara uuenduse kohta. Pealtnäha korraline uuendus sisaldab aga olulist sõnumit – selleks, et kaitsta vanu digiallkirjastutud dokumente võltsimise eest, tuleb neile peale lüüa uus tempel.

Eraisikutele ja avaliku sektori asutustele on dokumentide ületembeldamine tasuta, ettevõtted peavad aga välja käima mõnel juhul tuhandeid eurosid.

„Me hakkasime esimesi digiallkirju andma aastal 2002 ja praeguseks on antud ligi 400 miljonit digiallkirja. Kuna aja jooksul on tehnoloogia meeletul kiirusel edasi arenenud, siis tuleb uuendada ka krüptograafiat. 15 aastat tagasi antud digiallkirjad põhinesid räsialgoritmil SHA-1, mis aja möödudes ei pruugi olla nii turvaline. Selleks et välistada dokumendi võltsimise võimalust, tasub need üle tembeldada,” selgitas riigi infosüsteemi ameti eID valdkonna juht Margus Arm.

