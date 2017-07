Haapsalus võetakse maha ohtlikud puud

Lemmi Kann

Haapsalu kultuurikeskus. Foto kultuurikeskuse kodulehekülg

Kultuurikeskuse ette rajatava kaldtee ehitamise ettevalmistuste käigus selgus, et hoone Posti tänava poolsel haljasalal olevatest puudest tuleb enamik maha võtta.

Kultuurikeskuse kaldtee on kaasava eelarve projekt, mis võitis linnarahva hääletuse. Kaldtee rajamise ettepaneku tegi Läänemaa invaühing. Haapsalu linnavalitsuse osakonnajuhataja Sirli Vaksmann märkis, et kaldtee oli tegelikult ette nähtud juba hoone projektis, kuid jäi toona ehitamata. Kaldtee oli planeeritud samasse kohta, kuhu seda praegu ehitama hakatakse, mis tähendab, et puud tulnuks maha võtta nii või teisiti. „Sellele platsile oli ette nähtud madalhaljastus ja kõrghaljastust ei pidanud seal üldse olema,“ selgitas Vaksmann.

Aga kuna puud praegu seal kasvavad, tuli tellida arboristi hinnang, et määrata puude tervislik seisund ja haljastuslik väärtus. Arborist-konsultant Sulev Järve hinnangul on haljasalal kasvavad keskealised jalakad on halvas seisukorras, põhjuseks mitmesugused tüvevigastused ja -lõhed, mis on tekitatud juba aastaid tagasi puude oskamatu pügamisega.

„Ladvad on maha võetud – need puud on nagu peata inimesed,“ nentis Vaksmann. Kes ja millal täpselt puude kallal käis, ei ole praegu teada.

Järve hinnangul on elujõuline vaid üks jalakas, teised puud on aga murdumisohtlikud.

Vaksmann lisas, et eelmisel aastal kärbiti linnavalitsusega kooskõlastatult nende kahe puu oksi, mis jäävad lemmikloomakliiniku sissesõidutee äärde, ja see töö on korrektselt tehtud. Eskiisi järgi on need ka ainukesed, mis haljasalale alles jäävad.

Kaldtee projekti koostas arhitekt Kersti Lootus. Ehitushanke võitis Läänemaa Ehitus OÜ. Tööd algavad 7. augustil. Tööde maksumus kokku on 17 000 eurot ning tööde teostamise lõpptähtaeg 15. oktoober. Ülejäänud 3000 euroga luuakse kaldtee juurde valguslahendus.