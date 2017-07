Haapsalus on heliraamatuteks loetud juba 136 teost

Toimetas Lemmi Kann

Anni Oraveer on heliraamatute sisselugemise projekti eestvedaja. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu Sotsiaalmaja ja Läänemaa Pimedate Ühingu koostööna on vabatahtlikud kahe aasta jooksul lugenud heliraamatuteks kokku juba 136 raamatut.

Nüüd taotleb Haapsalu Sotsiaalmaja hasartmängumaksu nõukogult 5234 eurot raamatute redigeerimiseks, vahendas BNS.

Vabatahtlikud loevad meeleldi raamatuid helifailideks, kuid redigeerimiseks on vajalikud oskused, kogemused ja vastav arvutiprogramm. Projekti maksumus kokku on 7454 eurot ja selle tulemuseks uued heliraamatud Eesti Pimedate raamatukogus.

Redigeerimine on kordades ajamahukam kui raamatute lugemine. Seetõttu on selleks vajalik palgata vastavad inimesed, kirjutas sotsiaalmaja taotluses.

Projekti käigus redigeerivad raamatuid kaks juba kogenud redigeerijat, kes on seni seda teinud palju ka vabatahtlikkuse korras. Projekti käigus toimub ka vabatahtlike koolitamine raamatute lugemisel – neile teadmiste andmine ja oskuste õpetamine kvaliteetseks lugemiseks. Seega on edaspidi Läänemaal olemas oskustega vabatahtlikud lugejad, kes on valmis panustama oma aega ja oskusi.

Haapsalu Sotsiaalmaja ja Läänemaa Pimedate Ühingu eestvedamisel toimub Haapsalus juba rohkem kui kolm aastat tavakirjas raamatute heliraamatuteks lugemine. Hetkel on Läänemaal kokku seitse vabatahtlikku lugejat.

Lääne Elu kirjutas 2016. aasta kevadel, et Haapsalus on 20 vabatahtlikku sisse lugenud juba poolsada raamatut. Ettevõtmist veab Anni Oraveer.