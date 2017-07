Haapsalu raudtee planeering võib jõustuda sügisel (4)

Urmas Lauri

Foto: Arvo Tarmula

„Tahame planeeringu kehtestada enne maavalitsuse lõppu. Planeeringu kehtestamine augustis-septembris, see on meie eesmärk,” ütles Lääne maavalitsuse arenguosakonna juhataja Merle Mäesalu.

„Kõik ettepanekud, mis on olnud mõistlikud, nendega oleme ka arvestanud. Millest me ei tagane, see on kiirus 160 km/t, sest oleme raudteele seadnud pikaaegse plaani. See pole kümne aasta projekt, see vaatab 50 ja rohkem aastat ette,” selgitas Mäesalu.

Raudteeplaneeringu kohta esitasid eriarvamusi Palivere aleviseltsi esindaja Andrus Eilpuu, Allikmaa küla elanik Rauno Reinthal ja Kadarpiku küla elanik Elle Luha. Kõigil neil oli üks ühine seisukoht – planeeritav projektkiirus 160 km/t on liiga suur. Allikmaal ja Kadarpikul ei olda rahul ka kavandatavate õgvendustega.

Proteste analüüsinud rahandusministeerium leidis, et kiirus 160 km/t on põhjendatud. „Päris mitmeid asju võtsime arvesse, eriti just neid, mis puudutavad ohutust ja Palivere ülekäike,” nentis Lääne maavanem Neeme Suur. „Rahandusministeerium oli suuremas osas meid toetavas positsioonis.”

„Üldiselt ministeeriumi seisukoht ei erinenuid maavalitsuse omast,” tõdes Eilpuu. „Kõige suurem protest oli Paliveres see, et rongid hakkavad 160kilomeetrise tunnikiirusega alevist läbi tuhisema. Aga selle koha pealt ei pannud ministeerium piirangut peale.” Sellele vaatamata pole Eilpuul kavas kohtusse minna. „Mina isiklikult kohtuteed ette ei võtaks,” arutles Eilpuu. „Prooviks konstruktiivse koostööga asja ajada.”

Päris tühjade pihkudega Palivere rahvas siiski ei jäänud. Planeeringus kirjeldatakse potentsiaalset kergliiklusteed alevi ja Kuliste aasa vahel. „Kuigi on lahti, kes ja kuidas seda rajab,” ütles Eilpuu. Teiseks oluliseks muudatuseks peab Eilpuu seda, et lisati üks parikimiskoht Palivere jaama juurde. Jaamast kaugemale nihutati ka raudtee kõrik ehk ümbersõidutee.

Planeeringus täpsustati ja täiendati alevirahva soovil ka raudteest ülekäike.