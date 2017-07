Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu avaliku väljapaneku pikendamine

Ridala Vallavalitsus pikendab Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu avaliku väljapaneku aega kuni 11.09.2017.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Liivakünka kinnistu on Ridala valla munitsipaalomandis. Liivakünka kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100 % üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala P4. Koostatud detailplaneering ei muuda Ridala valla üldplaneeringu põhilahendust, kuid muudab Ridala valla üldplaneeringut seoses ranna ehituskeeluvööndi vähendamisega planeeritavate ehitusalade ulatuses.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.08.2017 – 11.09.2017 Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel

http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Ridala Vallaavalitsus