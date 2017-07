Kergejõustiklane Fred Vali tegi kaks hiilgavat isiklikku rekordit

Jaanus Getreu

Fred Vali. Foto: erakogu

Läänemaa kergejõustiklane, Haapsalu KJK esindav Fred Vali sai reedel Kärdlas hakkama imelise võistlusega. Hiiumaa kergejõustiku meistrivõistlustel väljaspool arvestust kaasa teinud kuuli- ja kettamees püstitas mõlemal alal isiklikud rekordid.

Eesti meistrivõistlustel nädal tagasi napilt medalita jäänud vägilane tõukas nüüd neljandal katsel 17.20. Selle tulemusega tõusis veteraniseisuses olev 40aastane Vali Eesti hooaja edetabelis neljandaks ja Eesti kõigi aegade edetabelis 34-ks. Samuti oleks see tulemus Eesti meistrivõistlustel nädala tagasi andnud kindla pronksmedali.

Ühe rekordi võttis ta aga hoobilt enda nimele. Nii vanalt ei ole Eestis mitte keegi ega mitte kunagi 7,26 kg raudmuna sellise tähiseni tõuganud.

Viimase kolme nädala võistlused ja treeningud on näidanud, et selline tulemus kuulimehel sees on olnud. Kui Lihulas ja Tallinnas peetud võistlustel jäi natuke puudu, siis Kärdlas kõik õnnestus.

Rekord sündis Fred Valil ka kettaheites. Esmakordselt elus astus ta ka siin uude meetrisse. Kui kuulis alistus 17 meetri joon, siis kettaheites saavutas ta kaugelt üle 50 meetri. Tulemuseks mõõdeti 51.21.

Kogenud heitemehe sõnul jäi aga varu sisse. "Võistlusel olid ideaalsed tuuletingimused. Paraku pakutavad kettad ei tahtnud tuulde kuidagi sisse minna" seletas Vali. "Ainult avakatsel tuuleiili vahel suutis ketas läbi murda ja ei kaotanud lennuomadusi"

Kettaheite hooaja edetabelis möödus meie mees nüüd mitmevõistlejast Maicel Uibost ja tõusis kaheksandaks. Eestis ongi hetkel kaheksa meest, kes ketast suutnud heita kaugemale, kui 50 meetrit.