Galerii: Lihulas on täna kohvikutepäev

Kaie Ilves

Lihulas on täna hilisõhtuni avatud 20 ühepäevakohvikut: 13 linnas ja seitse külades. Mullu külastas kohvikutepäeva kolme tuhande inimese kanti, see on rohkem, kui on Lihula vallas elanikke.

Tänavu on külalisi ilmselgelt rohkem, sest kohvikud on avatud kauem: kella kümnest hommikul hilisõhtuni välja.

Keskpäeval oli Lihulas raske parkimiskohta leida ja peatänav oli rahvast täis sama tihedasti kui Tallinnas.

Kirbla kohvik Vanaema Juures oli juba kella üheteistkümne ajal rahvast tulvil. Lihula muuseumi juht Maarja Jõevee küpsetas otse külaliste silme all pannkooke ja pakkus neid värske maasikamoosiga.

"Üks kakskümmend kooki olen juba küpsetanud," ütles Jõevee.

Korraliku ülepannipannkoogi sai 1.50 eest.

"Paljud on ütelnud, et tulid just pannkookide ja mustikakisselli pärast;" ütles Jõevee.

Tainast oli tal neli liitrit.

"Kui vaja, saan juurde teha," ütles Jõevee.

Kirbla naine Marge Leever oli keetnud kümme liiitrit värskekapsasuppi ja lootis, et Kirbla rahvas tuleb lõunale. Kell 11 veel keegi suppi ei olnud söönud.

"Rahvast on väga palju, aga meie oma rahvas vist alles magab. Palju on tulijaid Lihulast," ütles Leever.

Kohvikuliste rõõmuks lõid tantsu rahvariides memmed. Esines Lihula kuulus akordionimängija Anne Vatter koos lapselapse Marii Helenaga.

Keskpäeval avas Lihulas Keki mäel kohviku ehitusärimees Henri Bekmann, kes pakkus grillitud hiidkrevette ja liha, viis kohvkulised majatehasesse ekskursioonile ja lubas vastvalminud minisauna poolmuidu esimesele tahtjale maha müüa. Kuigi kohvik avati keskpäeval, olid esimesed huvilise kohal juba paar tundi varem.

Lihula peatänaval Büttneri kohvikus oli esimese tunni jooksul käinud üle 160 inimese. 1930ndate stiilis kohvikus näidat rändkino, 1930ndate stiilis riietatud noorperemees Jüri Hinsberg pakkus Järvamaal pruulitud koduõlut ja kohvi kõrvale sai uudistada meesteriiete näitust.

"Kõik oma pere riided," ütles kohviku perenaine Marje Hinsberg, keda kohvikulised järjest tervitasid kui proua Büttnerit.

Mullu käis Büttneri kohvikus 500 inimest.

Pikemalt loe kohvikutepäevast Lääne Elu teisipäevasest paberlehest.

Fotod: Avo Kiisk