Rock in Haapsalu teine päev toob lavale briti muusikalegendid Paul Youngi ja Gary Brookeri

Toimetas Lemmi Kann

Gary Brooker koos Raul Vaigla ansambliga proovi tegemas. Foto: Arvo Tarmula

Rock in Haapsalu jätkab täna Masters of Rock päevaga – üles astuvad briti muusikalegend Paul Young ning sümfooniaorkesti ja kammerkooriga esinev Procol Harumi liider Gary Brooker.

Ilm soosib suurt rokipidu: eile väravate avamiseks selgeks läinud taevas püsib ka tänaste ennustuste kohaselt päikselisena ja soojana.

Rock in Haapsalu kirjutab oma Faceboiki lehel, et viimased kaks päeva on Haapsalu erinevates kohtades käinud intensiivsed lavaproovid tänasteks kontsertideks. Briti muusikaikoon Gary Brooker on proovi teinud eesti tippmuusikutest koosneva bändiga, sümfooniaorkestri ja kammerkooriga. Ivo Linna ja Paul Young on ära proovinud, kuidas kõlavad nende hääled duetis, et esitada täna suurhitt "Senza Una Donna".

Eesti roki-iidolid Ivo Linna ja Tõnis Mägi esinevad koos eesti tippmuusikutest koosneva ansambliga. Kuldsesse koosseisu kuuluvad Raul Vaigla (basskitarrid), Antti Kammiste (klahvpillid, taustavokaal), Aare Põder (klahvpillid), Ain Varts (kitarrid), Andrus Lillepea (trummid) ning taustalauljate võitmatu duo Dagmar Oja ja Kaire Vilgats.

Gary Brookeri kontserdi võimsaimaks lauluks võib korraldajate sõnul osutuda suurhiti "A Whiter Shade of Pale" esitamine. Procol Harumi poolt esmakordselt 1969. aastal esitatud hümni armastusele laulab Brooker lossihoovis sümfooniaorkesti ja Haapsalu kammerkoori esituses.

Väga eriliseks kujuneb ka Paul Youngi ja Ivo Linna duett "Senza Una Donna", ennustavad korraldajad. Laul on üks märgilisemaid laule tänapäeva levimuusikas ja Paul Young on seda esitanud koos Zuccheroga.