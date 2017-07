Ulrika Tülp pääses taas Eesti jalgpallikoondisse

Tarmo Õuemaa

Indrek Zelinski ja Ulrika Tülp. Foto erakogu

Ulrika Tülp arvati taas Eesti jalgpallikoondisse Jalgpalli Balti turniirile, mis toimub 4.-6. augustini Leedus Šiauliais, sõidab Eesti koondnaiskonna koosseisus ka Läänemaa jalgpallur Ulrika Tülp.

Risti kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja jalgpallitreener sai koondise peatreenerilt Indrek Zelinskilt koondisekutse, sest ta on viimastes Eesti meistrisarja ja Balti liiga mängudes oma koduklubi Pärnu JK eest löönud kuus väravat. Seni kuus koondise mängu kirja saanud Tülpil on kiire suvi: „Koduklubiga on vahetult ennem Balti turniiri, veel Balti liiga kohtumine. Kohe kui sealt jõuame, sõidame naiskonnaga Šiauliaisse,“ ütles ta.

„Kuigi mõned põhimängijad on puudu, on ainus eesmärk võita turniir," ütles peatreener Indrek Zelinski.