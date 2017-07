Iloni imedemaa õuel avatakse näitus “Lennake mesipuu poole!”

Anne Suislep, Iloni imedemaa direktor

Esmaspäeval kell 11 avatakse Iloni imedemaa õuel näitus „Lennake mesipuu poole!” Piotr Socha illustratsioonid raamatule “Mesilased”.

Poola vabariigi suursaatkonna näitus, mille inspiratsiooniks on Juhan Liivi luuletus „Ta lendab mesipuu poole”. Väljapanek on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale ja Poola 100. taasiseseisvumispäevale.

Poola saatkond lähtus näitust korraldades ka sellest, et 2017. aastal tähistatakse Eestis laste ja noorte kultuuriaastat. „Lennake mesipuu poole!” on seega mõeldud just eelkõige lastele ja noortele – mesipuu tuleviku eest vastutajaile.

Näitus keskendub vaid ühele, kuid see-eest muljetavaldavate mõõtmetega teosele, mille autoriks on Piotr Socha. Raamat „Mesilased” (kirjastus Dwie Siostry, eestikeelne väljaanne Varrak 2017) äratab tähelepanu juba esimesest silmapilgust.

Andudes oma isiklikule mesinduskirele, näitavad illustraator Piotr Socha ja teksti autor Wojciech Grajkowski suurejooneliselt ja detailirohkelt nende putukate maailma: alustades mesilaste erinevatest eluetappidest tarus, liiguvad autorid läbi ajaloo, kirjeldades mesilaste ja inimeste koostööd eri aegadel – koopainimestest tänapäeva mesinikeni – ja lõpetavad põnevate teaduslike tõikadega mesilindudest.

Tänu sellele saab lugeda ja vaadata, kuidas valmib meekärg, mida ühist on mesilastel ja dinosaurustel, milline on mesilase kandevõime ja miks Sichuani provintsis Hiinas tegelevad viljapuude tolmeldamisega putukate asemel pintsliga varustatud inimesed.

Teada saab sedagi, millist teavet edastavad mesilased üksteisele oma tantsudega ning milliste hoonete katuselt võib leida linnamesilaid. Kõike seda ehivad suured kaunid pildid.

Kui raamatu autorid Piotr Socha ja Wojciech Grajkowski teadnuks varem Juhan Liivi isamaalist luuletust mesipuust, mille poole igast ilmakaarest lendavad mesilased, oleksid nad ehk sellest inspireeritud pildi ka raamatusse lisanud ja meie – nende jälgedes – ka näitusele. Võib-olla… Hetkel aga võime seda pilti ette kujutada, seistes keset väikest mesilaste isamaad, mille on loonud poola autorid koos eesti mesinike, raamatu tõlkija ning näitust võõrustavate muuseumide, raamatukogude ja keskkonnahariduskeskuste kuraatoritega.

Näituse avamisele tuleb oma tegemisi tutvustama ja meekooki pakkuma Noarootsi mesinik ja Dirhami kalakohviku peakokk Joel Kannimäe.

Sissepääs muuseumipiletiga.