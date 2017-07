Galerii: Rockileedid Bonnie Tyler ja Suzi Quatro jõudsid kohale

Lemmi Kann

Eile õhtul saabusid kaks Rock in Haapsalu naisstaari Bonnie Tyler ja Suzi Quatro Tallinna lennujaama ja jõudsid hilisõhtul ka juba Haapsallu

Haapsalu piiskopilinnuses toimuval Rock in Haapsalul esinev Bonnie Tyler tuletas oma e-kirjas rokipeo korraldajatele meelde, et talle ei meeldi limusiinid ja eelistab nende asemel sõita ühes bussis koos oma bändiga.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul tuli Bonnie Tyleri "kapriis" välja juhuslikult.

"Mainisime kirjas artisti esindajale, et Haapsalu vanalinnas on kitsad tänavad ja me istutaksime laulja ümber enne linnasõitu väiksemasse autosse," selgitas Sukles. "Selle peale ütles Bonnie Tyleri management, et laulja ei salli limusiine üldse ja pealegi eelistab sõita samas bussis oma bändikaaslastega," lisas linnapea.

Niisiis saadeti Bonnie Tylerile Tallinna Lennujaama vastu Scania luksbuss.

Mõlemad rockileedid esinevad juba täna õhtul Haapsalu piiskopilinnuse laval.

Fotod: Peeter Langovits