Festivalikorraldaja: valesti pargitud autod teisaldatakse

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Täna esinevad Haapsalus Suzi Quatro ja Bonnie Tyler. Foto Peeter Langovitš

Täna kell 16 avatakse Haapsalu lossihoovi väravad et võõrustada esimest korda suurt rokipidu Rock in Haapsalu. Vältimaks ummikuid ja järjekordi palub korraldaja tulijatel parkida vanalinnast eemale ning tulla kohale varakult.

Haapsalus on nii reedel kui ka laupäeval liikluspiirangud – autode mass suunatakse vanalinnast eemale. Linnavalitsus on ette valmistanud Väikese viigi äärde parkla, kus on ka tualett. Sinna parklasse suunavad viidad. Parklad on ka raudteejaama ning spordikeskuse-staadioni juures. Valesti pargitud autod, eriti jälgitakse aiaväravate ette parkinud, teisaldatakse.

Tallinnast tulijatel on võimalus kasutada Rock in Haapsalu eribusse, mis väljuvad Balti jaama kõrval asuva Shnelli hotelli eest ning toovad külastajad Haapsalu rongijaama. Tallinnast väljuvad bussid mõlemal päeval kell 14 ja Haapsalust tagasi südaööl. Korraldaja palub üritusele mitte kaasa võtta terariistu, oma jooki ja sööki, lemmikloomi, vihmavarje, profikaameraid (eemaldatava objektiiviga fotokaamerad ja õla-telekaamerad) ning muid esemeid, mis võivad häirida teisi külalisi. Täna astuvad lavale oma bändidega Lea Dali Lion, Suzi Quatro ja Bonnie Tyler.