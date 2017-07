Detailplaneeringute avalik väljapanek

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneering

19. juuli korraldusega nr 271 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala vallas Uuemõisa alevikus asuva Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringu.

Tallinna mnt 88 kinnistu detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud ehitusõigus korterelamu ehitamiseks, parkimislahendus ja liikluskorralduse põhimõtted.

Tallinna mnt 88 kinnistu katastritunnusega 67401:009:0196, katastrisihtotstarbega 100% elamumaa ja pindalaga 2488 m² on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega segahoonestusala S2. Segahoonestusalal S2 on lubatud katastriüksuse sihtotstarve elamumaa, sh eelistatud on korruselamute ja garaažide maa. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneering

19. juuli korraldusega nr 273 võttis Ridala Vallavalitsus vastu Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringu.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Liivakünka kinnistule katastritunnusega 67401:001:0536, katastrisihtotstarbega 100% üldkasutatav maa ja pindalaga 3,36 ha on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud avaliku supelranna ala P4. Koostatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 14.08.2017–28.08.2017

Ridala Vallavalitsuses (Uuemõisa alevik, Lossi 4) ja Ridala valla kodulehel

http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud.

Kõigil huvitatud isikutel on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta aadressil: Lossi 4, Uuemõisa 90401, Ridala Vallavalitsus; e-post: info@ridala.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

19. juuli korraldusega nr 272 jättis Ridala Vallavalitsus algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise Ridala vallas Nõmme külas Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule.

Ridala Vallavolikogu algatas 30. septembri 2014. a otsusega nr 66 Ridala vallas Nõmme külas asuval Pullapää nina kinnistul (uus nimi Liivakünka) detailplaneeringu. Detailplaneeringu algataja on Valgevälja MTÜ, maaomanik Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostamise korraldaja Ridala Vallavalitsus, detailplaneeringu koostaja Argepo OÜ, kehtestaja Ridala Vallavolikogu.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringuga on kinnistule (katastritunnus 67401:001:0536, katastrisihtotstarve 100 % üldkasutatav maa ja pindala 3,36 ha) kavandatud avalik supelrand, määratud ehitusõigus randa teenindavate objektide ehitamiseks ja tehtud ettepanek vähendada planeeritud hoonestusaladel ehituskeeluvööndit.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud eksperthinnang „Pullapää ninale (katastritunnus 67401:001:0536) rajatava supluskoha mõju linnustikule”, millega on antud soovitused planeeringu elluviimisega kaasnevate negatiivsete mõjude vähendamiseks linnustikule. Eksperthinnangu koostaja on ornitoloog Tarvo Valker.

Pullapää nina (Liivakünka kinnistu) detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõju eelhinnang hindamaks kavandatud tegevuse elluviimisega kaasneva keskkonnamõju olulisust. Eelhinnangu koostaja on FIE Ando Laanesoo, ando@hvv.ee).

Keskkonnamõju eelhinnangus (KSH) järeldab ekspert, et tuginedes teostatud keskkonnanalüüsi tulemustele, ei avalda kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Tuginedes DP seletuskirjale ja joonistele, DP menetluses läbiviidud uuringutele ning KSH eelhinnangule, ei ole KSH algatamine kohaliku omavalitsuse poolt vajalik.

Ridala vallavalitsus