Suvekogemus: pime mees maalinäitusel (2)

Tarmo Õuemaa

Võhik tunneb ennast joogafestivalil nagu pime maalinäitusel, isegi kui üritada oma eelarvamusi maha suruda. Välja arvatud päikesetõusu ajal.

Enne laupäeva oli jooga minu jaoks pooside võtmise võimlemine ja meditatsioon silmad kinni istumine. Kuna mõlemad on esoteeriline umbluu, pole ma neisse rohkem süveneda püüdnud.

Äkki on aeg end pisut valgustada? Nii lonkisin laupäeval piiskopilinnusesse Haapsalu joogafestivali avatuks kuulutamisele.

Imelik hakkab

Festivalipass oli rämekallis, aga väravas käepaela ei küsitud. Traataiaga piiratud piletiala oli ainult muruplats ja lavaesine, kuid müügilettidega palistatud ruum väikse linnuse esisel oli vaba.

„Minu suurim soov on, et te kõik saaks siit uusi nippe, kuidas elada tervislikumalt," soovis joogafestivali looja ja juht Merit Raju esimesele paarisajale end linnusemurule istutanud joogasõbrale. Teist sama palju rahvast oli samal ajal müügilettide vahel.

Festivali peaesineja Sudha imestas, kui palju joogahuvilisi nii väiksel maal nagu Eesti on. „Palun oma kontserdi alguses, mis polegi niivõrd kontsert kui kooslaulmine, sulgeda silmad, lõdvestuda, tunnetada maad jalge all ja päikest ning laulda kaasa," soovis ta sissejuhatuseks. „Tean, et eestlastele meeldib koos laulda.“

Pärast esimest laulu palus lauljanna kuulajatel püsti tõusta ja naabritega tutvuda. See tundus sobimatu intiimsusena, hiilisin linnuse väravast välja.

Mediteerin

Kultuurimajas vastumeelsus süvenes, sest maja oli täis raamatuid inglite võlujõust, aurafotosid, võlujõuga kivisid ja kristalle. Kõike sai soetada raha eest. Saalis alustas Aale-Triinu Sonn loengut „Mis on jooga?“

Lektor selgitas soojenduseks, et on vaid üks asi, mis ühendab joogastiile. See on teadlik olek oma teadlikkusest. „See ei ole midagi müstilist ega esoteerilist. Kõigil on kogemus, kuidas ühtäkki avastad end tegemas midagi nii harjumuspärast, et tavaliselt ei märkagi selle tegemist,“ kirjeldas ta. See avastushetk on teadlikuks saamine.

Ehk siis inimesed teevad, tunnevad ja mõtlevad suurema osa ajast nii, et nad ei pane tähelegi, et nad teevad, tunnevad või mõtlevad. Jooga kaudu saab oma teadlikuks olemist treenida. Sest kui ei ole teadlik, oled nagu sõtja taksos, mida juhib purjus ahv. Teadlik on ise roolis. Vähemalt nii sain mina sellest aru.

Selle harjutamiseks peame silmad kinni panema ja lektor lööb haamrikesega vaskkaussi. Helist peab võimalikult kaua kinni hoidma, seda jälgima. Kinni tuleb püüda hetk, mil heli kaob.

Järgneb tund aega juttu astmetest, mis tuleb läbi teha, et jõuda iseenesest teadlik olemiseni. Üks osa sellest on ka meditatsioon. Silmad tuli sulgeda, et oleks lihtsam keskenduda. Ja keskendud ainult ühele osale oma hingamisest, lastes kõigel muul minna. Mul see ei õnnestunud. Sain teadlikuks kõhu korisemisest ja sellest, et silmalaud ei kuula mu sõna ja kipuvad muudkui avanema.

Ikka on imelik

Loeng oli tore ja julgustav, kuid endiselt ei olnud mul vastuseid küsimusele, miks tehakse joogapoose, mis värk selle keha ja vaimu ühtsuse saavutamisega on. Mina näiteks ei ole selle järgi vajadust tundnud. Ma ei saa isegi aru, mis asi see vaim on. Eneseteadvus? Mõistus? Minapilt? Need klapivad mu kehaga päris kenasti kokku ilma pingutusteta. Äkki mul polegi vaimu? Olen nagu pime, kellele üritatakse seletada, kuidas näeb välja punane värv?

Lähen linnusesse, kus laval on esineja, kes rahustava muusika saatel võtab umbes selliste nimedega poose nagu allavaatav või ülesvaatav koer ja esimene sõdalane. Sadakond inimest teeb muruplatsil oma mattidel seda järele. Mul ei teki seoseid loengus kuulduga.

Kaks korda käin õhtu jooksul veel linnuses joogaplatsil, kuid kumbki kord ei suuda ma seal üle veerand tunni olla, sest hakkab imelik.

Päikesetõus aitab

Pühapäeval jätkan vastuste otsimist. Lähen enne seitset hommikul linnusesse hommikujoogale ja vastu ootusi saan imelise kogemuse. Sel kellaajal ei tehta platsil harjutusi. Laval mängib bänd meditatiivset muusikat ja inimesed enamasti pikutavad või siis istuvad mattidel. Maa on värske, värvid tugevad ja õhk eriliselt läbipaistev. Krahviaia poolt tõuseb üle müüri päike. Istun maha ja mu pea tühjeneb, mõtted voogavad läbi ja minema.

Haapsalu algkooli ees trehvan ühte prominentsemat joogafestivali osalist – Urmas Sõõrumaad. Ärimees, Eesti olümpiakomitee president ja Tallinnas võimu võtta üritav mees osales laupäeval meeste vaimse tervise teemalises töötoas.

„Ilmatuma vahva võimalus olla nii füüsiliselt kui vaimselt heas vormis. Mina riigi spordijuhina ütlen, et võistlussport on ainult tipp. Ülejäänud on suur ja lai sportlik eluviis. See on ka jooga,“ seletab ta.

„Ühelgi spordialal maailma tipus tänapäeval läbi ei löö, kui sa ei tegele jooga, pilaatese või millegi sarnasega. Näiteks maailma tennise esikümnes tegelevad kõik mehed spirituaalse poolega.“

Sellega mu otsingud sel festivalil lõpevad. Ma ei saa aru sellest tasakaaluvajadusest, mida osalejad otsivad. Mulle eriti ei meeldinud, kui ma kultuurikeskuses oma pea mõtetest tühjaks pumpasin, sest mõtelda on mõnus. Mind häirib kohutavalt esoteeriline jamps, mis joogaga seostub. Aga hommikune päikesetõusukogemus oli vapustav.

Fotod: Arvo Tarmula