Rock in Haapsalu: Gary Brookeri dirigent kiitis Haapsalu kammerkoori

Lemmi Kann

Briti rockstaari Gary Brookeri ihudirigent David Firman kiitis pärast esimest proovi Haapsalu kammerkoori: nad on väga head!

Gary Brooker esineb tavaliselt koos oma viieliikmelise bändiga, kuid võtab aeg-ajalt ette ka suurejoonelisema projekti, mis hõlmab sümfooniaorkestrit ja lisaks taustalauljatele ka koori. Kui mõni selline esinemine taas tulemas on, astub mängu dirigent David Firman, kelle ülesanne on kõik osapooled kokku kõlama panna – Brooker tahab, et orkester ja koor oleksid kohalikud.

„Jah, absoluutselt iga kord!“ kinnitas David Firman ja möönis, et see on alati huvitav, kuigi olulise riskifaktoriga loterii – sa ei tea ju kunagi, mida sa saad.

Artikli autori küsimuse peale, kas see risk on end alati ka õigustanud, puhkes Firman lõbusalt naerma.

„Ei!“ raputas ta pead. „Iga kord ei kuku see sugugi hästi välja, aga seekord on kõik hästi!“

Haapsalus toimuval kontserdil laulab lisaks professionaalsetele taustalauljatele, alati võrratutele Kairel Vilgatsile ja Dagmar Ojale vanameistrile backi Haapsalu kammerkoor. Erinevalt Vilgatsist ja Ojast, kes on professionaalid ja lisaks ilma igasuguse kahtluseta omas valdkonnas absoluutne tipp, on Haapsalu kammerkoori lauljad harrastajad, kes laulavad ja lustist ning teevad seda oma vabal ajal. Dirigent Ulrika Graubergi juhendamisel on nad aastate jooksul erinevatelt konkurssidelt omajagu trofeesid ära toonud, kuid Grauberg rõhutas, et Brooker on hoopis midagi muud. „See, mida meilt oodatakse, on maailmaklass!“ ütles Grauberg ja tunnistas, et värin on sees.

Täna saavad Haapsalu lauljad Firmani käe all lihvi, et laupäeva õhtul koos maailmakuulsa staariga laval laulda.

„Nad laulavad väga ilusasti. Mina pean saama nad vaid laulma veidi suurema tunde ja kirega, sest meil on ju rockkontsert! Nad laulavad väga hästi, aga peavad lihtsalt natuke rohkem avanema,“ rääkis Firman.

Dirigent rääkis, et nii mõnelgi korral pole tal olnud põhjust koori kiita, kuid Haapsalu kammerkoor talle meeldib.

Oma kiidusõnu Firman neile veel ei öelnud. „Liiga vara,“ muheles ta.

Rock in Haapsalu

Gary Brooker annab koos Raul Vaigla ansambli, sümfooniaorkestri ja Haapsalu kammerkooriga suurejoonelise kontserdi laupäeva õhtul Haapsalu piiskopilinnuses. Kuulda saab kõiki Procol Harumi kuulsaid hitte ja lisaks ka loomingut Brookeri värskelt plaadilt.

Fotod: Eduard Laur