Raamatukogutöötaja puhkuse ajal on ka Linnamäe postipunkt kinni

Urmas Lauri

Lääne-Nigula vallavalitsuse Oru teeninduspunktis tegutseva haruraamatukogu töötaja Kaja Puusepp läheb esmaspäeval puhkusele ning selle tõttu on raamatukogu, kus tegutseb ka Linnamäe postipunkt, kuni 10. septembrini suletud. Linnamäe postipunkti asendab ja väljastab saadetisi Haapsalu postkontor.

„Rahvas on sellega üldiselt harjunud, et suvel on raamatukogu minu puhkuse ajal kinni,“ nentis Puusepp. Tema sõnul võib selle tõttu, et postipunktis puhkuse ajaks asendajat ei palgata, olla raskusi neil vanemaealistel, kes on harjunud oma makse postipunktis maksma. Neil soovitab raamatukogutöötaja ühendust võtta kirjakandjaga, kellele saab maksud siis tasuda.

Postiettevõte Omniva teatas, et kõikidel ettevõtetel ja inimestel on võimalik tellida teenuse osutamiseks kirjakandja tasuta koju või kontorisse. Kirjakandjat saab tööle või koju tellida Omniva kliendiinfo telefonilt 661 6616.

Kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:

kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine ja kättetoimetamine;

rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;

ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;

maksete tasumine;

postimaksevahendite müük.

Fotod: Urmas Lauri