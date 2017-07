Legendaarne Gary Brooker jõudis Haapsallu

Lemmi Kann

Eile keskööl jõudis Haapsallu maailmakuulus rokkstaar Gary Brooker, imestades, kuidas küll taevas Haapsalu kohal öösel nii hele on.

Brookerile läks Tallinna lennujaama vastu Haapsalu linnapea Urmas Sukles, et staar isiklikult kohale sõidutada. „Umbes kell 12 südaööl olime Haapsalus,“ ütles Sukles.

Brooker oli tema sõnul väga rõõmus, et taoline kontsertprojekt sündis, sest kuigi ta on varem Eestis käinud, pole ta Tallinnast kaugemale jõudnud. „Ta oli Wikipedia ka uurimistööd teinud Haapsalu ja eriti just piiskopilinnuse kohta, ja ka Fra Mare kohta, kus ta ööbib,“ selgitas Sukles.

Juttu jagus kahel mehel kogu teeks – Brooker imestas näiteks selle üle, et Eesti maastik on nii lame. „Rääkisime palju päevapoliitikast, välispoliitikast, NATO vägedest Eestist ja kuidas me vabaks saime – Eesti lähiajaloost vestlesime ikka pikalt,“ rääkis Sukles.

Kuigi käes on juuli lõpp ja ööd pole enam valged, juhtus nii, et eile öösel oli taevas Haapsalu kohal tavatult hele. See pilt lummas autoga linnale lähenevat Brookerit.

"Kui öösel mööda maanteed sõitsime, nentis ta, et Eesti ööd on pimedad, aga Haapsalu kohal oli taevas hele, mis oli talle väga huvitav vaadata,“ jutustas Sukles ja märkis, et otse loomulikult jagus juttu ka jaanikuu teemal, mil on nii valge, et ööd nagu polekski.

Muidugi räägiti ka Haapsalu kammerkoorist, kellega koos Brooker laupäeval esineb. Vanameister oli veendunud, et meie lauljad saavad suurepäraselt hakkama. Et teda saadab Haapsalu kontserdil koor, oli Brookeri kindel soov ja tahtmine kohe, kui suure rokipeo kokku panemisega tegelema hakati.

„Siis mul see mõte tuligi – meie kammerkoor on ju nii tubli ja igalt poolt auhindu toonud. Eks see Ulrikale (Grauberg, Haapsalu kammerkoori looja ja dirigent – toim.) alguses selline ebatraditsiooniline pakkumine oli,“ meenutas Sukles.

„Minu esimene reaktsioon oli, et ma pean alustuseks mõtlema enne, kui ma „jah“ ütlen – meil pole ju helivõimenduse, mikrofoniga laulmise kogemust. Ja see, mida meilt oodatakse, on ju maailma tipptase!“ meenutas Grauberg.

Kergelt ärevusse aetud alateadvus ütles: ei! Järgmine kõne Sukleselt ei jätnud talle aga valikut. „Urmas lihtsalt ütles, et teete ära! Tegelikult just sellise suhtumise pärast Haapsalus asjad sünnivadki. Peab olema selliseid inimesi, kes ütlevad: me teeme selle ära, siin ja praegu! Muidu ei juhtukski mitte midagi uut!“

Grauberg leidis, et Haapsalu kammerkoori roll on olla osa sellest uuest, mis Haapsalut edasi viib. Ja ütleski „jah!“.

„Kui Sukles usaldab meid, siis…“

Täna keskpäeva paiku algas Gary Brookeri ja Haapsalu kammerkoori esimene ühine proov.

Lisaks kammerkoorile on koos Gary Brookeriga laval sümfooniaorkester. Vanameister võttis kontserdiks kaasa oma dirigendi David Firmani, kes teeb kohapeal muusikutega ühisproove ja juhatab kontserdil ka esitust.

„Ma olen kuulnud, et ta on väga nõudlik, eks me siis proovis tema näoilmest näeme, kas me teeme lihtsalt selle asja ära või teeme väga hästi,“ ütles Grauberg ja selgitas, et dirigendist koori eest sõltub kohutavalt palju.

„Kui tekib sünergia, siis kõik avanevad ja tekib selline võimas tunne, mis viib fantastilise esituseni. See sõltub paljudest pisiasjadest. Ma palvetan selle eest,“ rääkis Grauberg.

Hea teada

Gary Brooker (sündinud 29. mail 1945) on inglise laulja, laulukirjutaja, pianist ja ansambli Procol Harum asutaja ja laulja.

Gary Brooker ja rockmuusika on lahutamatud juba 50-ndate lõpust saati, kui tema juhitud rütm&bluus bänd “The Paramounts ” esimest korda avalikkuse ette astus . 1964 . aastal õnnestus bändil oma versiooniga “The Coasters i” hitist “Poison Ivy” Inglise müügitabelite esimese neljakümne hulka jõuda.

Mõned aastad hiljem kohtus Brooker Keith Reidiga. Sellest ajast saadik on duol olnud bänd nimega “Procol Harum”.

1967. aasta algul kirjutasid sõbrad Bachi loomingust inspireerituna laulu “A Whiter Shade of Pale”. Brookeri soulilaulja häälega lauldud lugu tõusis samal sügisel Inglise edetabelis esimeseks ja Ameerikas viiendaks. Kuue nädalaga müüdi üle 600 000 plaadi.

Eduga kaasnenud pingele aga ei pidanud noored vastu ja bänd lagunes. Brooker ja Reid jätkasid uue koosseisuga. Järgnesid hitid: “Homburg”, “A Salty Dog”, “Conquistador” ja”Pandora’s Box” mis tõusid üle maailma edetabelitesse ning kuuluvad täna raudselt rockiklassikasse.

Kokku ilmus bändilt kümmekond kauamängivat, neist viimane “Something Magic” 1977. aastal, peale mida bänd läks laiali. Brooker aga alustas iseseisvat karjääri.

1991. aastal kutsus Brooker stuudiosse vanad sõbrad Keith Reidi, bändi algkoosseisu klahvpillimängija Mattherv Fisheri ja kitarrist Robin Troweri ning “Procol Harumi” alt anti välja album “The Prodigal Stranger”.

Gary Brooker jätkab live esinemistega kõikjal maailmas nii soolo esinemistega, mida saadab sümfooniaorkester kui ka “Procol Harumiga”.

14. juunil 2003 nimetati ta Briti kuninganna sünnipäeva puhul Order of British Empire liikmeks, tunnustades tema tegutsemist heategevuses.