Homme jätkub sooja õhu tulek Eestisse, sajab hoovihma ja on ka äikest



Peraküla rand. Foto: Urmas Lauri

Homme jätkub sooja õhu tulek Eestisse, kuid lisandub ka niiskust, millest tekib laialdaselt rünksajupilvi, sajab hoovihma ja on äikest.

Väike madalrõhkkond liigub päeva jooksul piki Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikut põhja poole ning tingib ka edelatuule ajutise tugevnemise saartel ja läänerannikul. Sajud on küll juhuslikud, kuid neid juhuseid on veidi rohkem.

Kohati on ka äikesevõimalus, sest õhutemperatuur tõuseb üsna kõrgeks. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla ka äikest. Puhul lõunakaare tuul 3–9, saartel ning läänerannikul lõuna- ja edelatuul 7–12, puhanguti kuni 17 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 21 kuni 26 kraadi.

Reedel (28. juulil) suundub madalrõhkkond Läänemerelt Botnia lahele ja selle lohk liigub üle Eesti. Öösel on vihma võimalus kõige suurem Põhja-Eestis ning ka Saaremaal ja Hiiumaal. Päevaks jätkub lõunavoolus sooja õhu tulek Eestisse, kuid lisandub ka niiskust, millest tekib laialdaselt rünksajupilvi. Hoovihma tõenäosus tõuseb 70-80%-ni, pole välistatud äike. Kõikjale siiski sajuhood ei jõua ja mõni paik võib ka kuivalt läbi saada. Tuul puhub öösel kagust ja lõunast ning on nõrk, hommikul saartel ja Liivi lahel tugevneb puhanguti 15, vastu merd 17 m/s, päeval pöördub edelasse ning muutub ka Lääne-Eesti sisealadel tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 14..17, päeval 21..26, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 18°C.

Laupäeval (29. juulil) püsib Skandinaavia kohal madalrõhkkond ja Peipsi tagant liigub teine keeris ühes tiheda sajuga Viiburi suunas. Kahe madalrõhkkonna vahel saab mõjusamaks väike kõrgrõhuhari. Lääne-Eestis on saju võimalus üsna väike. Idapoolsetes maakondades on öösel ka vaid üksikuid sajuhooge, hommikul ja ennelõunal areneb rünksajupilvi ja sajuhooge on laialdasemalt. Õhtupoolikul peaks sealgi ilm paranema. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, päeval puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on öösel 12..16, päeval 20..22°C, sajuhoogude all kuni 17°C.

Pühapäeval (30. juulil) tugevneb lõunapoolse kõrgrõhkkonna mõju. Taevas muutub öösel selgemaks ja saju võimalus on väiksem. Päeval areneb rünksajupilvi ja mõnes kohas sajab hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest ning puhangud ulatuvad päeval 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 19..23°C.

Uue nädala algul saab Põhja-Euroopas ülekaalu madalrõhkkond, mis on võrdlemisi aktiivne ning muudab meie ilma tuuliseks ja toob saju.

Esmaspäeval (31. juulil) liigub üle Eesti madalrõhulohk. Öösel pilvisus tiheneb ja saartele jõuab vihm, mis laieneb edasi mandrile. Hommik on kõikjal vihmane. Ennelõunal kanduvad vihmapilved ida poole ning pärastlõuna on Lääne-Eestis juba suurema sajuta. Lõuna- ja edelatuul paisub tugevaks, puhanguid on 14, päeval rannikul 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 14..18, päeval 20..23°C, meremõjuga rannikul alla 20°C.

Teisipäeval (1. augustil) madalrõhkkond kaugeneb ja suuremat sadu ei tule, üksik lühiajaline vihmahoog siiski välistatud pole. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval tõuseb 21..24°C-ni, vaid meremõjuga rannikul alla 20°C.

Kolmapäeval (2. augustil) läheneb kiires edelavoolus juba uus väike osatsüklon. Kui see üle Eesti liigub, siis saame rohkelt vihma. Kui liikumistrajektoor kaldub enam ida poole, siis tihe vihm vaid Kagu-Eestit riivata. Viimaste arvutuste kohaselt on sajusem öö ja päeva peale jäävad sajuhood harvemaks. Tuuleväli sõltub otseselt tsükloni liikumisest, tänastel andmetel tuule tugevnemist oodata pole. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval tõuseb 21..24°C-ni, tiheda saju korral langeb 16..17°C-ni.

Neljapäeval (3. augustil) tugevneb kõrgrõhuhari ja saju võimalus on märksa väiksem. Tuul pöördub läänekaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval tõuseb 21..23°C-ni, meretuulega rannikul on jahedam.