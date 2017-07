Haigekassa hakkab hüvitama aastas 100 eurot ületavat ravimikulu

BNS

Valitsus plaanib luua täiendava retseptiravimite hüvitamise süsteemi inimestele, kellel kulub aastas enam kui 100 eurot ravimitele; täiendav hüvitis rakendub automaatselt ja läheb maksma 3 miljonit eurot.

Uue ravimihüvitise süsteemi loomisega hakatakse maksma täiendavat ravimihüvitist kulutustest, mis ületavad 100 eurot. Haigekassa hakkab kompenseerima 50 protsendi ulatuses igat eurot, mis ületab 100 euro taset ja 90 protsendi ulatuses igat eurot, mis ületab 300 eurot.

Näiteks kui inimene kulutab aastas ravimitele kokku 110 eurot, siis on täiendav ravimihüvitis tema jaoks 5 eurot, 250 euro kulutamisel 75 eurot ning 400 euro puhul 190 eurot.

“Ravimite kättesaadavus puudutab suurt osa ühiskonnast ning vananevas ühiskonnas on see kasvava tähtsusega probleem. Meie eesmärk on vähendada ravimikulutusi eelkõige nendel inimestel, kelle jaoks need moodustavad praegu väga suure osa nende sissetulekust ning kellel võivad seetõttu vajalikud ravimid ostmata jääda,” ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

“Meil on praegu 110 000 inimest, kes kulutavad olemasolevatele soodustustele vaatamata retseptiravimitele igal aastal üle 100 euro. Tervelt 15 000 inimest kulutavad üle 300 euro ja siinjuures me räägime ainult retseptiravimitele tehtavatest kulutustest. Pensionäride jaoks, kellel kõrgendatud ravivajaduse tõttu on ravimikulud kõige suuremad, tähendab see, et nad maksavad aastas terve ühe kuu pensioniraha ravimitele ja seda olukorda soovime tulevikus muuta,” märkis minister.

Ossinovski sõnul maksab tulevast aastast üle 300 euro retseptiravimite eest alla 100 inimese. See on erakordselt suure sotsiaalse mõjuga skeem, märkis Ossinovski.

Uue süsteemi elluviimiseks otsustas Vabariigi Valitsus panustada ravimihüvitiste eelarvesse täiendavalt 3 miljonit eurot ning ühtlustada 2002. aastast alates kehtinud senised retseptitasud 1,27 euro ja 3,19 euro pealt 2,5 eurole retsepti kohta.

Samuti kiitis valitsus heaks tervise- ja tööministri ettepanekud anda soodusravimite loetelu ja ravimihangetega seotud korralduslikud ülesanded sotsiaalministeeriumilt üle haigekassale.

Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) 2014. aastal tehtud põhjalik omaosaluse analüüs tõi järeldustena välja, et madalama sissetulekuga leibkonnad kulutavad suhteliselt rohkem ravimitele kui jõukamad leibkonnad, kes kulutavad enam hambaravile. Kõige rohkem mõjutavad madalama sissetulekuga isikute omaosaluskoormust muudatused ravimihüvitistes.