Haapsalu vanalinn läheb rokipeo ajaks lukku

Lemmi Kann

Haapsalu linnavalitsus sulgeb sel nädalavahetusel rokipeo Rock in Haapsalu ajaks autodele vanalinna ja kärbib parkimiskohti suurematel tänavatel.

Rokk-kontserdile tulijate autodele on tehtud Väikese viigi lähistele mere äärde suur parkla. Sealt on piiskopilinnusesse kontserdilava ette mõnisada meetrit jalutada.

„Päris lukku vanalinn ka ei lähe – lukus on see linnakülaliste jaoks, kohalikud elanikud ja nende külalised saavad ikka autoga oma maja juurde sõita, samuti taksod,” selgitas Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Selleks tuuakse liiklust korraldama abipolitseinikud, kes paigutatakse ristmikele, mis on n-ö viimaseks kaitseliiniks vanalinnale.

Parkimine piiratud

Eile lõunaks oli reedel algavale rokipeole Rock in Haapsalu müüdud umbes 6000 piletit.

Suurürituse ajal parkimist korraldava Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liige Alo Lõps ütles, et arvestatud on 9000 – 10 000 linnakülalisega. Väikese viigi parklasse juhatavad viidad on tee ääres alates Tallinna maantee ja Tamme tänava ristist, saabujate parklasse suunamiseks on liikluse reguleerijad ja parklas juhatab vägesid parkimiskorraldaja.

„Kui kontserdipaigast ilusa jalutuskäigu kaugusel on piisava suurusega parkla, on auto ju palju mõistlikum ohutult ja muretult sinna parkida,” ütles Lõps.

Juba suurte kogemustega Haapsalu suvekülalised teevad oma elu aga lihtsamaks nii, et jätavad auto Tallinna maanteele, suunaga pealinna poole. Nii võib kindel olla, et sel ajal, kui end „mugavalt” Haapsalu vanalinna smugeldanud naabrimees on veel ummikus ametis oma liiklusraevu talitsemisega, on ettenägelik kontserdikülaline rõõmus ja juba vähemalt poole tunni võrra kodule lähemal.

„Tallinnas pole ju mingi probleem pärast kontserti lauluväljakult kesklinna jalutada, aga mitu korda väiksemas Haapsalus tahetakse miskipärast drive-in-kontserti saada. Kahjuks me sellist formaati ei paku,” märkis Lõps.

Kontserdile tulijad peavad arvestama ka sellega, et Vaba tänava piiskopilinnuse parkla on broneeritud esinejatele.

Sel korral paneb Haapsalu Linnahooldus tänavatele ka uusi parkimiskeelu märke. „Neid tuleb kohati dubleerida, sest miskipärast kipuvad keelumärgid inimestel kahe silma vahele jääma ja sõidetakse kas või „telliskivi” alt läbi,” nentis Lõps.

Nädalavahetusel võib Metsa tänaval parkida vaid ühel pool teed. Parkimine on samuti keelatud Lahe tänava ühel poolel alates Wiedemanni ristist kuni Suur-Liiva tänavani. „Loodetavasti saavad inimesed aru, et kui parkimine on ära keelatud, siis see ei ole nalja pärast tehtud,” ütles Lõps.

Liikluseks on kinni ka Kooli ja Jaani tänavad.

„Me paneme vanalinna ka lisainfotahvlid,” lisas Lõps.

Rohkem politseinikke

Lõpsi hinnangul aitaks parkimisterrori ohjeldamisele kaasa, kui politsei oleks parkimishuligaanide suhtes karmim. „Politsei võiks ka rohkem nähtaval olla, see oleks kindlasti abiks. Praegu on mingil osal inimestest jäänud mulje, et Haapsalus võib parkida nii, nagu parasjagu tuju tuleb,” ütles Lõps.

Läänemaa politseijuht Andrei Taratuhin kinnitas, et sel nädalavahetusel ollakse väljas tavapärasest suuremas koosseisus. Kui palju politseinikke korraga patrullimas on, ei osanud Taratuhin öelda, sest osa politseinikke on seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumisega hõivatud Tallinnas.

„Kindlasti kontrollime liikluskultuuri ja autojuhtide joobeseisundit,” ütles Taratuhin.

Liiluskorralduse muudatus

Reedel ja laupäeval, 28.07 ja 29.07 kell 16–20 on Haapsalu vanalinn suletud:

Vaba ja Vee tänava ristmikul Vee tänavale pöörata ei saa. Läbi pääseb vaid kohalik elanik.

Karja tänavat pidi pritsimajast kaugemale ei saa. Sõidukid peavad ümbersõiduks pöörama Kalda tänavale.

Suur-Lossi tänavalt Ehte tänavale pöörates Karja tänavale ei pääse, välja arvatud kohalik elanik ja teenindav transport. Wiedemanni tänava kaudu on võimalik ümber sõita.

Fotod: Arvo Tarmula