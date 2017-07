Olari Taal ootab Gildi asjas riigikohtu otsust (1)

Andrus Karnau

Olari Taal. ARVO TARMULA

Mitu mõjukat Eesti ettevõtjat, kelle seal Hans H Luik, Marcel Vichmann ja Olari Taal ootavad praegu riigikohtu otsust, mille abil saada finantsinspektsioonilt kahjutasu, kirjutab Eesti Päevaleht.

Lugu sai alguse suure majandusbuumi harjal, mil finantsettevõte Gild korraldas võlakirjade esmissiooni, et tegeleda Bakuu lähedal kinnisvaraarendusega. Investoprid tasusid 12 miljonit eurot, maad nad selle eest ei saanud, kinnisvara arendus ei alanud ja raha pole nad rohkem näinud.

2014 mõistis kouhs investeerimskelmuses süüdi Gildi juhid Erki Piirsalu, Tõnis Haaveli ja Harles Liivi ning Šarūnas Skyriuse. Kuna neilt raha saada pole lootust, pöördusid pettunud inevstorid finantsinspektsiooni vastu.

Investorid püüavad finantsinspektsioonilt saada hüvituseks üle 11 miljoni euro, kuna nende meelest kaotati raha ameti tegevusetuse tõttu.

Finantsonspektsiooni meelest on nõue alusetu ja ka aegunud. Kahjunõude arutamine on Tallinna halduskohtus pooleli, sest kohus ootab riigikohtu otsust, kas kohtuasjal on üldse alust.