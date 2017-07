Noarootsis varastati prusse (2)

Toimetanud Tarmo Õuemaa

24. juulil sai politsei teate, et Noarootsi vallas Höberingi külas on kinnistu territooriumilt varastatud kuus prussi. Vargusega tekitatud kahju on 300 eurot, vahendas Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Andra Jundas.