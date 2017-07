Lääne Elu paberleht neljapäeval, 27. juulil

Haapsalu vanalinn läheb lukku

Sel nädalavahetusel peavad suurele rokipeole Rock in Haapsalu saabuvad linnakülalised arvestama sellega, et autoga vanalinna ei pääse ja parkimisvõimalusi linnatänavatel on oluliselt piiratud. „Päris lukku vanalinn ka ei lähe – lukus on see linnakülaliste jaoks, kohalikud elanikud ja nende külalised saavad ikka autoga oma maja juurde sõita, samuti taksod,“ selgitas Haapsalu linnapea Urmas Sukles.Suurürituse ajal parkimist korraldava Haapsalu Linnahoolduse juhatuse liige Alo Lõps ütles, et arvestatud on 9000 – 10 000 linnakülalisega.

Omniva piirkonnajuht: igasugust äri tuleb mõistlikult ajada

Läänemaal tähendab „mõistlik äri” üha harvenevat postivõrku ja loetud tunnid lahti olevaid postkontoreid, sest ettevõte lähtub statistikast: kontor jääb sinna, kus käib rohkem rahvast, selgub intervjuust Omniva Põhja piirkonna juhi Andre Arulaga.