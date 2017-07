ERR: Nordica ja Adria partnerlus lõppes krõbeda intressiga laenulepinguga

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Nordica majandusaasta aruandest ilmneb, et Eesti lennundusettevõte on laenanud sloveenlaste Adria Airwaysile kuueks aastaks 15-protsendilise intressimääraga 4,556 miljonit eurot, vahendab ERR.

2016. aasta aruande nõuete ja ettemaksete tabelis on kirjas muud nõuded ulatuses 4,556 miljonit eurot. Nordic Aviation Groupi turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo kinnitas ERRile, et tegu on Adriale laenatud rahasummaga. Laen on sõlmitud eurodes, selle lepinguline intressimäär on 1,9 protsenti ning tagasilaekumise perioodiks on kuus aastat. Laenu sisemine intressimäär on majandusaasta aruande järgi 15 protsenti.

Nordica majandusaasta aruande lõpus on ka aruannet auditeerinud PricewaterhouseCoopersi sõltumatu vandeaudiitori ülevaade, kus märgitakse, et aastaaruanne kajastab ASi Nordic Aviation Group ja selle tütarettevõtete finantsseisu kooskõlas hea raamatupidamistavaga, välja arvatud selles osas, mis puudutab laenunõuet Adria Airwaysile.

