EPL: Võrus ja Põlvas tuleb riigiasutustes oodata turvapatrulli pool tundi

Eesti Päevalehe katsed näitasid, et Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) hanke võitnud turvafirma ei suuda häire korral nõutud kümne minutiga kohale sõita.

Möödunud aasta lõpus korraldas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) neljas Eesti piirkonnas suured turvateenuse hanked. Võitjatega sõlmiti lepingud ligi kuueks aastaks. Lõuna-Eesti piirkonnas võitis 36 hoonest 28-le hankelepingu USS Security Eesti AS.

Kui turvafirma oli pool aastat Lõuna-Eesti riigiasutustele teenust osutanud, juhiti Eesti Päevalehe tähelepanu sellele, et USS ei saa oma tööga hakkama. Väideti, et firmal on Põlva ja Võru maakonnas kasutada täpselt üks auto. Kui aga Võru- ja Põlvamaa patrull on hõivatud, pidavat turvafirma auto saatma hoopis Tartust ehk 50 kilomeetri kauguselt. Ajalehe eksperiment näitas, et turvamehel kulus väljakutsele kohale jõudmiseks ühel juhul 37 minutit ja teisel juhul 24 minutit.

