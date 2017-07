Töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask: töötaja tervisekontroll on endiselt kohustuslik

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Foto Arvo Tarmula

„Meie ettevõte tegeleb toitude valmistamise ja toitlustusega. Kuulsime kolleegidelt, et alates sellest aastast ei pea enam tööandja töötajatele tervisekontrolle korraldama töötervishoiuarsti juures. Kas see on õige info?“ Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Mari-Liis Ivask.

Tervisekontrolli mõistet kasutatakse laialdaselt, antud küsimuse põhjal saame rääkida kahest eritüüpi tervisekontrollist – töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevast tervisekontrollist ja nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tulenevast tervisekontrollist.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tuleneva tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja konkreetsete töötingimuste sobivust töötajale. Sellist tervisekontrolli teevad vaid töötervishoiuarstid. Tervisekontrolli vajaduse välja selgitamiseks peab tööandja hindama töökeskkonnast ja töölaadist lähtuvalt võimalikke riske, st läbi tuleb viia töökeskkonna riskianalüüs. Tervisekontrolli korraldamise kohta leiab infot Tööelu portaalist .

Sellest seadusest tuleneva tervisekontrolliga seoses ei ole midagi muutunud – tööandjal tuleb endiselt korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures nendele töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töölaad.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tuleneva tervisekontrolli eesmärk on nakkushaiguste leviku ennetamine klientidele. Selle tervisekontrolli tegemine on vajalik vaid tegevusaladel, kus tööiseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut (näiteks toitlustuse valdkonnas). Alanud aastast muutus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduses regulaarse tervisekontrolli korraldamise kohustus. Muudatustest saab täpsemalt lugeda siit.