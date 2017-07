Metsatöömasinate paagist varastati diislikütust

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Eile teatati politseile, et Lääne-Nigula vallas on metsas kahest metsatöömasina paagist varastatud diislikütust koguses 220-270 liitrit. Vargusega tekitatud varaline kahju on selgitamisel, vahendas Lääne politseiprefektuuri pressiesindaja Andra Jundas.