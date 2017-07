Lõuna-Läänemaal on august noortele jalgpallikuu

Jaanus Getreu

Lõuna-Läänemaa esimene laste rannajalgpalliturniir Massus. Foto Piret Morševitski

Koolivaheaja viimane kuu august on Lõuna-Läänemaal jalgpallikuu. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldab lastele siis kolm jalgpallivõistlust, ning lisaks toimub veel naiste suvine jalgpalliturniir.

Lihula gümnaasiumi staadionil mängivad 6. augustil 2007.-2008. aastal sündinud poisid. See turniir on osa on Lihula kultuuripäevadest. Lisaks oma kandi võistkondadele võtavad turniirist osa võistkonnad Haapsalust, Raplamaalt, Harjumaalt ja Pärnust. Lihulas peaks sel päeval vutti mängima kuues võistkonnas kokku umbes 80 last. Lisaks 15 jalgpallimängule saab staadionil näha laste pallilöömisvõistlust ja osavusvõistluse harjutusi.

18. augustil kogunevad Lõuna-Läänemaa 1.-6. klassi lapsed Massu kolmandale Lõuna- Läänemaa laste rannajalgpalliturniirile. Nii nagu esimesel turniiril 2015. aastal, osaleb oma kodukandis peetaval turniiril ka Kõmsilt pärit Priit Mäeorg, kes on Eesti rannajalgpallikoondises mänginud juba kuus aastat.

"Tore on taas tulla ja lastega kohtuda ja nendega tegeleda. Äkki õnnestub ka sõpru koondisest kaasa võtta,“ ütles ta.

Selle aasta turniiril on plaan liiva sisse mängima meelitada ka lapsevanemad. Kui näiteks lastekaitsepäeva turniiril kevadel Vatlas tuli platsile üle 20 ema-isa, siis miks peaks nad nüüd liiva sees möllamisest loobuma?

Kuu lõpus on noortejalgpall tagasi Lihulas. Pühapäeval, 27. augustil vallutavad väljaku naiskonnad, et selgitada Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi suvise turniiri võitja. Samas peetakse ka turniir "Tere kool". Sellele võistlusele ootame palli lööma algklassides õppivaid ja septembris kooli minevaid Lihula, Metsküla, Kõmsi ja Virtsu lapsi. Lastele pakutakse palju huvitavaid võistlusi ja muid tegemisi. Muidugi on oodatud ka lapsevanemad. Info ja täpsem teave: www.lljk.ee.