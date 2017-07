Lõhmuse nimekiri lubab tasuta lasteaiatoitu (10)

Kaire Reiljan

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus koos laste Marta ja Marteniga loodab valimisvõitu. Arvo Tarmula

Lääne-Nigula praeguse vallavanema Mikk Lõhmuse valimisliit „Ühinenud kogukonnad” lubab tulevases suurvallas tasuta lasteaiatoitu.

Lõhmuse ütles, et juba praegu on Eestis mitmeid omavalitsusi, kus vanemad lasteaiatoidu eest tasuma ei pea, ja nii on see ka Lääne-Nigulaga liituvas Kullamaa vallas.

Praeguses Lääne-Nigula vallas on neli lasteaeda, liitumisega lisandub veel neli. „Oleme rehkendanud, et lasteaiatoidule kulub uues vallas 40 000 eurot. See on küll eelarvele lisakulu, aga lasteaiatoidu maksumus on peredele oluline,” rääkis Lõhmus. Tema sõnul on peresid, kes just toiduraha tõttu jätavad lapsed osal päevadel lasteaiast koju.

Lõhmus ütles, et praegu moodustab toiduraha üle poole vanemate makstavast lasteaiamaksust. Teine osa maksust on kohatasu, mis on lasteaiati erinev. Lõhmuse sõnul kohatasu uues vallas esialgu ühtlustama ei hakata. „Seda ei nõua ka seadus.”

Teine oluline teema, millega „Ühinenud kogukonnad” sügisestele valimistele läheb, on Lõhmuse sõnul kogukonna kaasamine. „Suures vallas pole mõistlik kõike keskusest juhtida,” sõnas ta. Lõhmus lisas, et see, kas kohalikku elu puudutavaid otsuseid tehakse kogukonnakogude kaudu või mõnel muul moel, sõltub väga palju ka sellest, kuidas kogukond ise tahab.

Sel nädalal kinnitas valimisliit ka Mikk Lõhmuse oma vallavanemakandidaadiks. „See võib-olla ei olegi suur üllatus,” kommenteeris ta ise.

„Ühinenud kogukondade” nimekirjas kandideerimiseks on kindla jah-sõna andnud 35 inimest. Lõhmus lükkab ümber väite, nagu oleks tegemist seniste vallajuhtide nimekirjaga. „Praegusi vallavanemaid on meil ainult kaks, volikogu esimehi pisut rohkem. Kõige rohkem, üle poole, on ettevõtjaid,” ütles Lõhmus.

Lääne Elu andmetel on Lõhmuse nimekirjas kandideerida lubanud Kullmaa vallavanem Jüri Ott, Oru kooli direktor ja Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Andres Kampmann ja Taebla gümnaasiumi direktor Jaanus Mägi.

Sarnaselt „Ühinenud kogukondadele” rõhub ka Lääne maavanema Neeme Suure juhitud sotsiaaldemokraatide valimisnimekiri Lääne-Nigula vallas tugevatele kogukondadele.

„Kõige põhilisem punkt on, et me ei ehita ühte keskust, vaid püüame arendada kõiki kaheksat-üheksat suuremat ja selle kõrval ka väiksemaid külakeskusi,” nimetas Suur.

Tema sõnul peab uue valla tegevus toetuma osavallakogudele või kui seda pole, siis kogukonnakogudele. „Kohapealne initsiatiiv on ülioluline ja vallal peab olema kohapeal partner, kellega koostöös kohalikku piirkonda arendada,” rääkis Suur.

Samuti lubavad sotsid seista koolivõrgu säilimise ja ettevõtluskeskkonna arendamise eest. „Igale koolile on oma lahendus. Tahame näha, et koolid läheksid uues vallas tugevale ja sisulisele koostööle,” rääkis Suur.

Sotsiaaldemokraadid lähevad Lääne-Nigula vallas välja täispika nimekirjaga – kandidaatide arv ligineb kolmekümnele. Suure sõnul koosneb nimekiri eelkõige kodanikuühiskonna aktivistidest, ettevõtjatest ja oma valdkonna spetsialistidest. „Inimesi on kõigist piirkondadest,” kinnitas Suur.

Sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerivad näiteks Lääne-Nigula vallavolikogu aseesimees Andres Liiv ja Piirsalu aktivist Lea Lai, Risti seltsielu edendaja Guido Ulejev, kaitseliitlane Urmas Muld, sotsiaaltöötajad Anne Soodla Kullamaalt ja Leili Mutso Paliverest. Noarootsi luteri kiriku koguduse esimees Tiiu Tulvik ja Noarootsi vabatahtliku tuletõrjeseltsi eestvedaja Meelis Lusik. Martna kandist on Suure nimekirjas lubanud kandideerida ettevõtja ja IRLi liige Arvo Ninn ja Üdruma külaseltsi esinaine Vaike Nõu.

Sotsiaaldemokraatide vallavanema kandidaat on Neeme Suur. „Meil pole ametlikku kooseolekut ja kinnitamist olnud, aga kuna mina nimekirja koostan, siis kõik seda teavad ja eeldavad, et olen ka vallavanema kandidaat,” ütles Suur.

Varem on oma vallavanema kandidaadi nimetanud Keskerakond, kes näeb uue valla juhina PRIA Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo juhatajat Elari Saart.

Lääne-Nigula vallas on lubanud oma nimekirjaga kandideerida ka EKRE, kel on tugev positsioon Martnas ja ka Lääne-Nigula mõnes piirkonnas.

Kohalikud valimised

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised on 15. oktoobril.

Läänemaa mandriossa jääb kohalikel valimistel kaks omavalitsust: Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald.

Lääne-Nigula vald tekib samanimelise ning Nõva, Noarootsi, Martna ja Kullamaa liitumisel.