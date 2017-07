Neeme Suur linnapeaks kandideerimise kohta: see ei vasta tõele

Kaie Ilves

Neeme Suur. Arhiiv

Lääne maavanem ja SDE piirkonnajuht Neeme Suur lükkab ümber Postimehe väite, nagu oleks ta sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Haapsalus.

„Ei oska öelda, kust nad selle võtavad. See ei vasta tõele. See on väärinformatsioon,” ütles Suur Lääne Elule.

Suur elab Lääne-Nigula vallas Ristil, kus sotsid lähevad välja täispika nimekirjaga. Laupäevane Lääne Elu kirjutas, et Suur on Lääne-Nigulas sotside vallavanemakandidaat.

„Meil pole ametlikku koosolekut ja kinnitamist olnud, aga kuna mina nimekirja koostan, siis kõik seda teavad ja eeldavad, et olen ka vallavanemakandidaat,” ütles Suur Lääne Elule läinud nädalal.