Heli Kaldas: mina ei ole kuulnud, et Suur linnapeaks kandideeriks (2)

Kaie Ilves

Heli Kaldas. Arvo Tarmula foto

Sotsiaaldemokraatide Läänemaa piirkonna aseesimees Heli Kaldas ütles, et ei tea midagi sellest, et Lääne maavanem ja SDE piirkonnajuht Neeme Suur on sotside linnapea kandidaat Haapsalus.

„Ma ei ole sellist asja isegi mitte kuulnud,” ütles Kaldas Lääne Elule.

Tänane Postimees kirjutab, et Urmas Suklese (valimisliit HaRi) ja Peeter Vikmani (Keskerakond) kõrval on kolmas Haapsalu linnapeakandidaat Suur.

Postimees ei kommenteeri kuidagi lehes esitatud väidet.

Puhkusel olev Kaldas ei olnud Postimeest lugenud.

„Kahtlemata oleks Suur hea linnapea, aga ta kandideerib ju Lääne-Nigula vallas,” ütles Heli Kaldas.

Kaldas lisas, et sotside linnapeakandidaat selgub augustis.

„MIna ise see kindlasti ei ole,” ütles Kaldas.