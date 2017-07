Haapsallu tuleb biometaani ja surugaasi tankla (1)

Andrus Karnau

Alexela tankla. ARHIIV

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetas 175 000 euroga Alexela Oili projekti, millega ehitatakse Haapsallu biometaani tankla.

KIKi pressiesindaja Elina Kink ütles, et Alexela Oili Haapsalu projekti kogumaksumus on 0,5 miljonit eurot, see peaks teostuma tuleva aasta lõpuks.

KIK toetas kokku 12 biometaani tankla rajamist kokku 2,23 miljoni euroga. Alexela Oili biometaani tanklad tulevad veel Põlvasse, Valka, Paidesse, Haapsallu, Viljandisse, Kuressaarde, Kuusallu, Tallinnas Pääskülla, Rakverre ja Jõhvi. Kahte viimasesse asulasse rajab tankla Eesti Gaas.

Kõik need tanklad hakkavad KIKi toel müüma biometaani ja surugaasi. Biometaani võiks toota ka Eestis, seda saab loomasõnnikust. Surugaas on aga tavaline maagaas, mis autoga sõitmiseks on kokku surutud.