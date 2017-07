Täna peetakse Haapsalu triatloni

Tarmo Õuemaa

Kaheksanda Haapsalu triatloni start. Foto Arvo Tarmula

Täna saavad suurest triatlonist kümme korda lühemal Haapsalu triatlonil oma jaksu proovida harrastussportlased ja lapsed. Haapsalu triatloni põhidis- tantsi pikkuseks on 350 m ujumist, 23 km rattasõitu ja 4,5 km jooksu.

Triatloni korraldava jalgrattaklubi Paralepa liige Jaan Saviir ütles, et trass on sama, mis möödunud aastal. „Võistluskeskus, start, vahetusalad ja finiš on Vasikaholmil,” ütles ta.

„Ujutakse meres stardiga veest ümber poide. Rattasõit läheb Lahe tänavat ja Õhtu kallast pidi raudteetammile, Männiku teed pidi Lihula maanteele ja siis peaaegu Parilani, ots ringi ja tagasi,” rääkis Saviir. „Joostakse kaks ringi ümber Väikse viigi.”

Saab veelgi lihtsamalt, kui osaleda võistkonnavõistlusel. „Vaja on kolme võistkonnaliiget, igaüks teeb läbi ühe ala,” ütles korraldaja. Võistkonnad lähevad rajale koos individuaalvõistlusel osalejatega kell 13. Enne seda, kell 12 algab lastetriatlon, millest osavõtjad peavad 75 m ujuma, sõitma 2,5 km rattaga ja jooksma 400 m.

„Ilmateade on mitu korda muutunud. Kord lubatakse päikest, kord pilvi. Üksmeel on ainult selles, et läheb soojemaks,” ütles Jaan Saviir kolmapäeval. „Tuult peaks olema 3-4 meetrit sekundis ja ilm soe. Vasikaholmil muru peal on ruumi, nii et sinna võiks pühapäeval tulla kõik, kes tahavad ühest Haapsalu toredast suvesündmusest osa saada. Kes tahab, saab end veel kohapeal võistlema registreerida, sest distantsid ei ole pikad. Kes võistelda ei soovi, võib lihtsalt pealtvaataja olla.”