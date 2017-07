Novoslojov tagas endale vähemalt MMi pronksmedali

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Haapsalust pärit epeevehkleja Nikolai Novosjolov (pildil) alistas vehklemise MMil Saksamaal Leipzigis veerandfinaalis prantslase Daniel Jerenti ja jõudis poolfinaali. Kuna MMil saavad mõlema poolfinaali kaotajad pronksmedali, tähendab see, et Novosjolovil on MM-medal juba kindel.

Novosjolov tuli Jerenti vastu välja 9:12 kaotusseisust ja võitis 15:14.