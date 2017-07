Homme saab mekkida koduõlut ja harjutada vikatiga niitmist

Urmas Lauri

Avatud talude päeval külastas Tammejuure talu mullu umbes 500 inimest. Foto: Karin Tiit

Homme toimub kolmas üle-eestiline avatud talude päev, kus osaleb kokku ligi 280 talu ja põllumajandustootmist kõikidest maakondadest. Läänemaal osaleb ettevõtmises kuraditosin talu.

Külastajad saavad näha nii suuri farme kui ka väiksemaid talusid, kaasaegset põllumajandustehnikat ja väiketööstusi, erinevaid loomi ja taimi. Kohapeal saab maitsta ehedat talutoitu ja osta kaasa kohalikke tooteid.

Läänemaa talud pakuvad igaüks omamoodi elamust.

Tammejuure mahetalu Suure-Lähtrus avab homme kanepikohviku, kus pakutakse põnevaid toite ja tervisejooke kanepist ning ökotoorainest. Varasematel aastatel on Tammejuurel käinud 500 inimese ringis. „Kanepipõllul saab „selfiet“ teha,“ kinnitas talu perenaine Karin Tiit. Avatud on lastenurk,, taluloomadest kuked ja kanad.

Avatud talude päevast saab nutikas talurahvas suur tasu. „Selle päeva jooksul tuleb erinevaid külalisi, kes paljud annavad uusi mõtteid, ideid, jagavad kogemusi,“ arutles Karin Tiit „See on kõige vahvam, et inimesed jagavad. Pärast seda päeva on tunne, et teed õiget Eesti asja siin metsade ja põldude vahel, tekib tahe teha asja veelgi ägedamaks teha.“

Õlletegemisega saab tutvust teha õige mitmes kohas. Üsse küla mees Jaan Kelder tutvustab oma Uuehansu talu pruulikoda ning korraldab ka kesvamärjukese degusteerimisi. Peremehe pruulitud õlut saab mekkida ka Leila küla Koka talus ja ka Uus-Kalda spordi- ja puhkekülas Kärblas.

Koka talus saab end kurssi viia ka köögivilja- ja küülikukasvatusega. Kaasa saab osta kõike, mis selleks hetkeks valminud põllul ja aias.

Maitse- ja ravimtaimede kasvatamisega saab tutvust teha Kirimäe ürdiaias. Salevere küla Aaviku talus saab tutvuda köögiviljakasvatuse ja iluaiandusega. Pakutakse ka kohalikku toitu.

Puise küla Oosaare talus räägitakse lambakasvatusest, šoti mägiveistest ja hobustest, samuti poollooduslike koosluste hooldamisest ja merepäästest. „Hobustele saab nina peale pai saab teha, sõite turvaliususe kaalutlustel kahjuks ei tee,“ nentis perenaine Kaire Tammet. Peremees Joel Tammet räägib huvilistele kõrgtehnoloogiast maal elamise võimaldajana.

Lihaveisekasvatust saab uudistada Vormsis Kärsleti külas ja ka Lääne-Nigula vallas Rehemäe külas Urmas Sepa talus. Selle talu üks atraktsioone on ka kiiking.

Atraktsioone pakutakse ka Uus-Kalda spordi- ja puhkekülas Kärblas. Maapurjetamine, disc-golf, jalggolf, petank, rannavolle, indiaca, kroket, tasakaaluliin, batuudid, loetles puhkeküla perenaine Astrid Roosileht. Kui on piisavalt tuult, saab teha ka maapurjetamise proovisõite.

Põnevust jagub ka Ranna Rantšos Hanila vallas Mõisakülas. Seal on avatud koduloomade park ja laste miniloomaaed. Rantšo perenaine Ande Arula esitleb talu kolme ohustatud hobuse tõugu – tori, eesti ja raskeveohobust. Rahvast on rõõmustamas ansambel „Veskikivi“.

Lillevälja mahetalus Noarootsis Hara külas algab keskpäeval heina niitmine vanaaegse vikatiga külavanema juhendamisel. „Mõtlesime, et võtame küla vanima ja targima asjatundja niitmist õpetama,“ ütles talu perenaine Marika Adman. Külavanem Aare Undo teeb teise niitmistuuri kell kolm pärastlõunal. Pärast saab niidetud heina ka saadi panna. „Kõige tähtsam, mida meie talus on, on vaikus ja rahu. Ei pea kogu aeg midagi tegema, äkšenit pakkuma. Meie juures inimene peatub ja kuulab, mis toimub looduses,“ ütles Adman.

Kellel on ajaloohuvi, võib põigata Liiva tallu Piirsalus. Seal on talumuuseum. Taludest korjatud vanavara saab uudistada ka Rõude muuseumis. Rõudes saab Maie Klissi käe all taimedega lõnga värvida, õpitakse ka vibu ja ragulka ehk kada tegemist. Ka Rõudes saab käsivikatiga heina niita.

Mullu tuli avatud talude päevale üle 80 000 inimese. Võõrustajaid on sel aastal mullusest 50 võrra rohkem. Ilmateenistus lubab pühapäevaks kena suveilma.

Avatud talud Läänemaal