Galerii: Haapsalus algas joogafestival (1)

Täna keskäeval kuulutas peakorraldaja Merit Raju avatuks kuuenda Haapsalu joogafestivali, mis tähendab loenguid, mediteerimist, joogaharjutusi ja muusikat pühapäeva õhtuni.

"Minu suurim soov on, et te kõik saaks siit uusi nippe, kuidas elada tervislikumalt," soovis Merit Raju esimesele paarisajale end linnuses murule istutanud osalejale.

Esimene esineja Sudha, kes on ka festivali peaesineja, imestas, kui palju joogahuvilisi nii väiksel maal nagu Eesti on. "Palun oma kontserdi alguses, mis polegi niivõrd kontsert kui kooslaulmine, sulgeda silmad, lõdvestuda, tunnetada maad jalge all ja päikest ja laulge kaasa," soovis ta sissejuhatuseks.

"Tean, et eestlastele meeldib koos laulda. Palun tõuske püsti, käige ringi ja tutvuge teistega," jätkas ta pärast esimest laulu.

Publiku vähesuse üle ei saa festival kurta. Juba enne festivali algust olid näiteks gongiöö piletid vanas kinos ööbimiseks otsas.