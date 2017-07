Saueaugu teatritalus esietendub täna ja homme kolme kodutütre lugu

Toimetanud Urmas Lauri

Etenduse proov. Kristel Leesmend (vasakult), Külli Teetamm ja Garmen Tabor. Foto: Arvo Tarmula

Täna esietendub Martna vallas Ohtla külas Saueaugu teatritalus vallarahvale Gertrud Larssoni „Me olime kodutütred”. Ametlik esietendus on homme, laupäeval.

"Tegelikult on see lugu sõprusest, mis algas siis, kui nad olid kaheksased ja andsid koos kodutütarde vande," rääkis "Me olime kodutütred“ lavastaja Margus Kasterpalu. "Nüüd on nad ligi viiskümmend ja nii erinevad kui üldse olla saab. Aga nad käivad igal suvel paaripäevasel loodusmatkal, see on nende vääramatu traditsioon, mis vahel näeb välja peaaegu nagu põgenemine. Elu eest. Enda või teiste eest. Rutiini eest. Kuidas kunagi ja kuidas kellelgi."

Kasterpalu sõnul tulid kodutütred seekord Eestisse. Rootsist. Kogu tegevus toimub Saueaugu teatritalu lähedases metsatukas, paarsada sammu üle lambakarjamaa. Nad teevad lõket, joovad veini, laulavad. Nad on kodutütardena vandunud, et ei valeta kunagi. Nad valetavad nii et maa must. Matkasituatsioonis ilmneb nii mõndagi – ega asjata pole autor märkinud näidendi alapealkirjaks: „ Metsas ei kuule keegi su karjumist“. Aga nad saavad sellest üle, annavad andeks, lepivad ära. Nad on sõbrad.

Mängivad

Külli Teetamm

Garmen Tabor

Kristel Leesmend

Autor: Gertrud Larsson

Tõlkija: Liis Aedmaa

Lavastaja: Margus Kasterpalu

Kunstnik: Marion Undusk

Muusikaline kujundaja: Garmen Tabor

Esietendus 22. juulil 2017 Saueaugu teatritalus

"Me olime kodutütred" etendused toimuvad:

22 / 26 / 27 / 28 / 29 juulil kell 19:00

23 juulil kell 17:00