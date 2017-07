Reps: kolmanda klassi laps peaks oskama riietega külmas vees ujuda

Andrus Karnau

Mailis Reps. ARVO TARMULA

Haridusminister Mailis Reps ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kolmanda klassi lapse ujumisoksu peaks olema nii hea, et ta suudaks ootamatult riietega külma vette kukkununa ujuda kaldale.

„Tõenäoliselt me ei ole praegu veel Hollandi eeskujul seadma sisse nõuet, et kolmanda klassi eksam tähendab seda, et laps peab täisriietes külmas veest suutma välja ujuda. Ma ei ole kindel, kas lapsevanemad oleks kõik märgadest ketsidest vaimustatud, aga selle nõude mõte on, et tavaliselt juhtuvad õnnetused riietes ja riietes ujumine on hoopis teine kogemus,” rääkis Reps.

Reps ütles, et valitsus arutas seda ja otsustas, et kohustusklik ujumisoskus on koolides sisseseatud, hakatakse õpetama ka päästeoskusi.

Valitsus otsustas neljapäeval, et 2018. aastast peavad kolmanda klassi lapsed oskama ujuda.

Koolid võivad selle nõude täitmist alustada juba sel aastal, valitsus on selleks eraldanud 1,2 miljonit eurot.

„Oleme sisse toonud kohustuse, et lapsed peaksid tegelikult kolmanda klassi lõpuks tõepoolest oskama sukelduda, nad peaksid oskama hõljuda vee peal, nad peaksid oskama ujuda 200 meetrit nii selili kui rinnuli,” rääkis Reps.

Repsi sõnul ei oska iga neljas koolilaps ujuda, kolmanda klassi lastest ei oska ujuda 60 protsenti.